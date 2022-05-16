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İETT şoföründen yolcuları şaşkına çeviren hareket! 'Yapmayın korkuyorum...'

İstanbul'da Cebeci-Sirkeci hattında sefer atan bir İETT şoförü bir anda aracı sağa çekerek park etti. Kontağı kapatan şoför araçtan inerken, psikolojisinin bozulduğunu ve gidemeyeceğini söyledi. Bir cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedilen olayda kadın yolculardan birinin, 'Yapmayın, korkuyorum' dediği duyuluyor.

Ekleme: 16.05.2022 - 11:41 Güncelleme: 16.05.2022 - 11:45 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da seyir halindeki İETT otobüsünün şoförü, psikolojisinin bozulduğunu belirterek bir anda otobüsü yol kenarına park etti ve daha fazla ilerleyemeyeceğini söyledi. Otobüsteki yolcular duruma tepki gösterirken, şoför, "Elim, ayağım titriyor. Ben bu şekilde gitmiyorum" dedi. O anlar otobüsteki yolcular tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İETT şoföründen yolcuları şaşkına çeviren hareket! 'Yapmayın korkuyorum...'

BİR ANDA PARK ETTİ VE İNDİ

Geçtiğimiz günlerde Cebeci-Eminönü seferini yapan 36CE hat numaralı otobüsün şoförü, duraktaki yolcuları aldıktan kısa bir süre sonra psikolojisinin bozulduğunu öne sürerek, otobüsü yol kenarına park etti ve daha fazla ilerleyemeyeceğini söyledi.

İETT şoföründen yolcuları şaşkına çeviren hareket! 'Yapmayın korkuyorum...'

"ELİM AYAĞIM TİTRİYOR"

Duruma tepki gösteren yolcular, şoför ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında şoför, bu şekilde hareket edemeyeceğini belirtti. Şoför, işe geç kalacaklarını dile getiren yolculara ise, "Elim, ayağım titriyor" şeklinde cevap verdi. Bir kadın yolcunun, yaşanan tartışma sırasında "Yapmayın, korkuyorum" dediği duyuldu. İETT şoförü ile yolcular arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansırken, yaklaşık 20 dakika sonra otobüsün hareket ettiği öğrenildi.
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İETT şoföründen yolcuları şaşkına çeviren hareket! 'Yapmayın korkuyorum...'
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