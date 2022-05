İbrahim Kalın: Başkanlık sistemi krizleri ortadan kaldırdı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, başkanlık sisteminin ülke tarihinde yeni bir sayfa açtığını belirterek, 'Başkanlık sisteminin ülkemize kazandırdığı en önemli unsurlardan bir tanesi, koalisyon yani zayıf hükümetler dönemini sona erdirmesi oldu. Geçmişte zayıf koalisyon hükümetleri sebebiyle demografik yapısı, seçimler, siyasi partilerin durumları, ülkemiz çok büyük krizler ve ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kaldı, başkanlık sistemi bunu tamamen ortadan kaldırdı“ dedi.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sakarya'da üniversite öğrencileriyle bilim, kitap, sanat, film, spor ve kariyer festivalinde bir araya geldi. Programa, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Pek çok konuda öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kalın, ilim arayışının temelinde kendini bilme, kendini tanıma arayışının olması gerektiğini vurgulayarak, tüm bilgilerin nihai amacının insanın kendini bilmesi olduğunu söyledi.“Demokratik sistem içerisinde kuvvetler ayrılığını daha doğru zemine oturtan bir sistemdir”Başkanlık sistemine değinen Kalın, 'Başkanlık sisteminin ülkemize kazandırdığı en önemli unsurlardan bir tanesi, koalisyon yani zayıf hükümetler dönemini sona erdirmesi oldu. Demokratik sistem içerisinde kuvvetler ayrılığını daha doğru zemine oturtan bir sistemdir başkanlık sistemi yani yönetim ile Cumhurbaşkanlığı ile yasamayı net bir şekilde birbirinden ayıran aslında ikisi arasında uzlaşıyı ön gören, tavsiye eden hatta zorlayan yani uyum halinde çalışmalarını kolaylaştıran ve gerekli hale getiren bir sistemdir. Geçmişte zayıf koalisyon hükümetleri sebebiyle demografik yapısı, seçimler, siyasi partilerin durumları, ülkemiz çok büyük krizler ve ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kaldı, başkanlık sistemi bunu tamamen ortadan kaldırdı” dedi.“Bu sistem Türkiye'de yönetim tarihimizde yeni bir sayfa açtı”Başkanlık sisteminin ülke tarihinde yeni bir sayfa açtığını belirten Kalın, 'Bir diğer önemli olan da Cumhurbaşkanı doğrudan halkın seçmesi aynı zamanda Cumhurbaşkanı çok önemli bir yetki vermek anlamına geliyor. Halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanının tamamen simgesel, onursal görev üstlenmesi halkın iradesiyle uyumlu olmayan bir yaklaşım olurdu. Halk bir kişiye Cumhurbaşkanı olarak yetki veriyorsa bunu kullanması yönünde de bir görev tanımı ister isteme bekleyecektir. Dolayısıyla bu sistem Türkiye'de yönetim tarihimizde yeni bir sayfa açtı ve hamdolsun şu ana kadar da iyi gidiyor. Tabii ki Türkiye'de sistemin önceki dönemlerinde kalma bir takım alışkanlıklar, bir takım eksiklikler var. Bunu da bildiğiniz gibi geçen sen cumhurbaşkanımız talimatıyla mevcut sistemin eksikliklerini gidermeye yönelik çalışma yapıldı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay beyin başkanlığında orda ortaya çıkan neticeler, yapılan tavsiyeler ışığında da gerekli düzenlemeler zaten yapılmaya devam ediyor. Son tahlilde yönetim modelleri dinamik yapılardır, nasıl toplum dinamikse ihtiyaçları değişiyorsa yönetimlerinde ihtiyaçları doğrultusunda kendilerini güncellemesi gayet doğaldır, demokratik yapılarında en doğal yönlerinden bir tanesi bu anlamda da sistem her gün kendini yenilemeye devam ediyor” diye konuştu.“Zihnin hazları, bedenin hazlarından her zaman daha kalıcıdır”Üniversite öğrencilerine öğütler veren Kalın, “Zihnin hazları, bedenin hazlarından her zaman daha kalıcıdır, daha derinliklidir. Bedenin hazları gelip geçicidir, ihtiyaçlara binaen ortaya çıkar ama zihnin hazları, paylaşınca azalmaz çoğalır ve tattıkça derinleşir, sizi kemale ulaştırır, zihniniz daha doğru düşünmeye başlar. Daha sakin, daha dingin bir muhakeme kabiliyetine kavuşursunuz. Dolayısıyla zorluklar, sınamalar, krizler karşısında daha dirençli, daha sakin, daha sükunet halinde olmaya başlarsınız ve bunlar size çok önemli zihinsel birtakım avantajlarda sağlar” şeklinde konuştu.