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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan, öğrencilerin toplu ulaşım zammından muaf olma kararına veto!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti ve MHP gruplarının oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın toplu ulaşımda öğrencilerin zamdan muaf olmasını sağlayan kararı veto etti..

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan, öğrencilerin toplu ulaşım zammından muaf olma kararına veto!
Ekleme: 16.05.2022 - 17:10 Güncelleme: 16.05.2022 - 17:22 / Editör: Ozge Selin
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan, öğrencilerin toplu ulaşım zammından muaf olma kararına veto!
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti-MHP grubunun oylarıyla kabul edilen öğrencilerin toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zamdan muaf olması kararını veto etti.

İBB Meclisi nisan ayı oturumlarında, AK Parti-MHPı tarafından Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) alınan toplu ulaşıma yüzde 40 zamdan öğrencilerin muaf olması, aylık öğrenci abonman ücretinin zam farkının İBB tarafından karşılanması teklifi oya sunulmuştu. Karar, tartışmalar arasında oy çokluğu ile kabul edilmişti.

Meclis veto edilen kararı yeniden görüşecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, nisan ayı oturumlarında meclisten geçen indirim kararı hakkında açıklama yaparak veto edeceğini duyurmuştu. Bugün İBB Meclisi'nin Saraçhane'deki başkanlık binasında başlayacak mayıs ayı oturumlarının “Başkanlık ek teklifleri” arasında İmamoğlu'nun veto kararı da yer aldı. Öğrenci indirimi kararı gelecek günlerde İBB Meclisi'nde yeniden görüşülecek.
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