Finlandiya ve İsveç Dışişleri Bakanları Türkiye'ye geliyor!

Finlandiya ve İsveç Dışişleri Bakanlarının resmi temaslarda bulunmak üzere önümüzdeki günlerde Ankara'ya gelecekleri açıklandı.

Finlandiya ve İsveç Dışişleri Bakanlarının resmi temaslarda bulunmak üzere önümüzdeki günlerde Ankara'ya gelecekleri açıklandı.İsveç Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO üyelik başvurularını görüşmek için Türkiye'ye gidecek" ifadeleri kullanıldı.