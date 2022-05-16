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Elon Musk ve Twitter arasında gizlilik gerilimi!

Twitter üzerindeki sahte bot hesapların tahmini oranlarını nasıl hesapladığını anlatan Elon Musk'a gizlilik anlaşmasını ihlal ettiğine dair hukuk ekibi tarafından uyarı yapıldı.

Ekleme: 16.05.2022 - 12:20 Güncelleme: 16.05.2022 - 12:27 / Editör: Ozge Selin
Elon Musk ve Twitter arasında gizlilik gerilimi!
Yıllardır doğrudan bir müdahalesi olmasa da Twitter üzerinde yaptığı oylamalar ve manipülasyonlar Elon Musk'ın başını sık sık ağrıtıyor. Şimdi sosyal ağı satın almasına rağmen yine tehlikeli sularda geziyor.

Twitter'dan Elon Musk'a uyarı
Geçtiğimiz hafta şok bir şekilde Twitter satın almaanlaşmasının askıda olduğunu duyuran Elon Musk, bot ve sahte hesapların oranının tam olarak hesaplanması için yönetim kuruluna talepte bulunduğunu belirtmişti.

Elon Musk daha sonra yaptığı paylaşımda ise rastgele olarak seçilen 100 Twitter hesabı üzerinden bot hesap oranının bulunabileceğini ve Twitter'ın da bu tür bir hesaplama yaptığını dile getirdi. İpler de burada koptu. Musk bir ihtimal bot hesapların yüzde 90 seviyesine kadar ulaştığını iddia etti.

Elon Musk ve Twitter arasında gizlilik gerilimi!

Twitter hukuk ekibi açıklama sonrasında Elon Musk'a ulaşarak gizlilik sözleşmesinin ihlal edildiğini bildirdi.

Zira bu hesaplama bilgileri şirket içi gizli bilgiler ve gerektiği takdirde satın alım sözleşmeleri veya menkul kıymetler komisyonuna sunulan mali dönem raporlarında yer veriliyor.

Bunun tüm kullanıcılara açılması ve üstelik hepsinin bu hesabı yapmaya girişmesi sıkıntı oluşturabilir.
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Elon Musk ve Twitter arasında gizlilik gerilimi!

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