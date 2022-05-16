CHP'li İstanbul'un bugünkü marifeti! Yolcular metrelerce yürüdü

CHP yönetimine geçtiği günden bu yana İstanbullu vatandaşları her gün isyan ettiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bugün de yeni bir skandala imza attı. Haramidere mevkiinde bozulan metrobüs sonrası İstanbullular en yakın durağa metrelerce yürüyerek ulaştı.

CHP yönetimine geçtiği günden bu yana İstanbullu vatandaşları her gün isyan ettiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bugün de yeni bir skandala imza attı. İETT ve metrobüs arızalarıyla sürekli vatandaştan sert tepki alan CHP'li İBB önlem almamaya devam ediyor.Haramidere mevkiinde bozulan metrobüs sonrası İstanbullular en yakın durağa metrelerce yürüyerek ulaştı.