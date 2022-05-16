Büyük çöküş yaşayan kripto paralara yönelik dikkat çeken çıkış: Geleceği yok

Hafta içinde TerraUST krizi ve Fed etkisiyle büyük düşüş yaşayan Bitcoin bugün 30 bin doların üzerine çıktı. Bitcoin hafta içinde 24.500 dolara kadar gerilemişti. Ethereum ise 2.073 dolar civarlarında seyrediyor.Kripto paralar Fed'in faiz artırımı ve bilançosunda 47,5 milyar dolarlık azaltıma gitmesinin yanı sıra, gelecek döneme ilişkin faiz artışlarına devam edeceğine yönelik sinyallerin etkisiyle gerilemişti.Kripto para borsası FTX'in kurucusu ve CEO'su Sam Bankman-Fried, Bitcoin'in bir ödeme ağı olarak geleceği olmadığını savundu.FTX CEO'su Bankman-Fried, 'Bitcoin ağı bir ödemeler ağı değil ve büyüyen bir ağ değil' diye konuştu.Bankman-Fried, Bitcoin'i verimsiz olmakla eleştirirken çevresel maliyetlerinin çok yüksek olduğunu da savundu.Öte yandan kripto paralarda yaşanan sert düşüş yatırımcıları tarihi zararlara uğratırken piyasadaki deprem Bitcoin sevdalısı El Salvador'a da pahalıya patladı.Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin kripto sevgisinin ülke ekonomisine zararı büyük oldu.Söz konusu alımların bazılarının 51 bin dolar civarında yapıldığı bilinirken Bloomberg'in hesabına göre ülkenin kripto yüzünden 40 milyon dolar civarında zararı da olduğu belirtildi. Ancak zarar sadece kripto yatırımı ile sınırlı değil. Bitcoin'e endeksli devlet tahvillerinden de ülkenin büyük zarara uğradığı tahmin ediliyor.