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Beşiktaş'taki gizemli tünelin ucu nereye çıkıyor?

İstanbul Beşiktaş'ta belediye ekiplerinin çalışmaları sırasında ortaya çıkan tünel ilgili çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili de Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi.

Ekleme: 16.05.2022 - 14:08 Güncelleme: 16.05.2022 - 14:15 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş'taki gizemli tünelin ucu nereye çıkıyor?
Belediye ekiplerinin toprak doldurarak kapattığı çukurla ilgili gizli tünel iddiaları nedeniyle inceleme yapılıyor.

Beşiktaş'taki gizemli tünelin ucu nereye çıkıyor?
Ekipler iddiaların ardından çukuru açmak için yenilden çalışma başlattı.

Beşiktaş'taki gizemli tünelin ucu nereye çıkıyor?

İddiaların ardından, konu ile ilgili Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi.

Beşiktaş'taki gizemli tünelin ucu nereye çıkıyor?

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, 'İlçemiz Etiler Mahallesi Tanburi Ali Efendi Sokak ve Nispetiye Caddesi kesişimindeki yolun çökmesi ile ilgili yapılan çalışmalarda, yerin altından sokak ve cadde istikametine doğru kaçak kanalizasyon bağlantısı yapılması amacıyla kazı çalışmaları tespit edilmiş, aynı noktada Ağustos 2018 tarihinde de çökme meydana geldiği anlaşılmıştır. Belirtilen alanda tüm ilgili kuruluşlar tarafından gerekli olan tespitler ve iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır' ifadelerini kullandı.
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