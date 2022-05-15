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Bakan Nebati'den enflasyonla mücadeleye desteklerinden dolayı STK'lara teşekkür: Sorunları birlikte aşacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadeleye verdikleri destekten ötürü Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) teşekkür etti. Bakan Nebati, paylaşımında "Yılmadan, geri adım atmadan ve her daim kararlı bir şekilde hareket ederek mücadelemizi sürdürecek, tüm sorunları birlikte aşacağız." dedi.

Bakan Nebati'den enflasyonla mücadeleye desteklerinden dolayı STK'lara teşekkür: Sorunları birlikte aşacağız
Ekleme: 15.05.2022 - 23:37 Güncelleme: 16.05.2022 - 02:18 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati'den enflasyonla mücadeleye desteklerinden dolayı STK'lara teşekkür: Sorunları birlikte aşacağız
Bakan Nebati, sosyal medya hesabından enflasyonla mücadele çalışmalarına yönelik paylaşımda bulundu.

Bakan Nebati, paylaşımında, 'Enflasyonla mücadeleye verdikleri destekten ötürü Sivil Toplum Kuruluşlarına can-ı gönülden teşekkür ederim. Yılmadan, geri adım atmadan ve her daim kararlı bir şekilde hareket ederek mücadelemizi sürdürecek, tüm sorunları birlikte aşacağız. #BirliktenBerekete Kazanan Türkiye' ifadelerini kullandı.



Nebati, enflasyonla mücadele kapsamında, hafta içinde gıdadan hazır giyime, mobilya ve beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, çimentodan seramik ve yapı malzemeleri sektörlerine kadar farklı alanlardan temsilcilerle görüşmeler yapmıştı.

Bakan Nebati, yarın da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde konut ve temizlik sektöründe faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri ile görüşecek.
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