Ayasofya'da Kur'an okuyan öğrenciler Yunan basınında! Yüzleri böyle düştü...

İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hafızlıklarını tamamlayan 35 öğrenci, Ayasofya Camii'nde icazet aldı.Törende hafız öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu.Yerli ve yabancı turistler de töreni ilgiyle takip ederek, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesinden rahatsız olan Yunanistan basını, Kur'an okuyan öğrencileri okurlarına aktardı.Proto Thema gazetesinin, 'Ayasofya'da Kur'an okuyan onlarca öğrenciyle yeni meydan okuma' başlıklı haberinde öğrencilerin görüntüleri paylaşıldı.Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç gün önce Ayasofya'nın yeni pasaportlarda yer alacağını söylediği anımsatıldı.'Ayasofya'da yeni Türk meydan okuması' ifadesi de kullanılarak, 'Dünya Miras Alanı'ndaki törende, beyaz giyimli 35 öğrenci Kur'an okudu.' denildi.Türkiye'nin yerli üretim e-Pasaport'u geçtiğimiz günlerde tanıtılmış, pasaportun orta sayfasında Ayasofya Camii'nin fotoğrafına yer verileceği duyurulmuştu.Skai televizyonu, gelişmeyi, 'Türkiye'nin en büyük meydan okuması: Ayasofya, pasaportlarda cami olarak yer alacak' şeklindeki başlıkla okurlarına aktarmıştı.