Altın FED duvarına çarptı! Yeni haftaya psikolojik destekleri kırarak başladı!

Altın fiyatları, özellik Fed'in faiz artırım sürecini hızlandırması ve Haziran ayıyla birlikte bilanço küçültme adımlarına başlayacak olması nedeniyle satış baskısına girdi. Ons altın fiyatı 1.800 dolar, gram altın fiyatı ise buradan esen ters rüzgarın etkisiyle 900 TL'nin altına sarktı.ONS ALTIN FİYATI 3,5 AYIN DİBİNİ GÖRDÜRusya Ukrayna Savaşı ile artan jeopolitik riskler sonucu güvenli liman gömleğini giyen altın fiyatları Mart ayı başında zirve yapmıştı.Ancak daha sonra Fed yönlü baskı yemeye başlayan altın fiyatları, ons öncülüğünde gerilemeye başlad. Ons altın yeni haftaya başlarken 1.786 dolar bandına çekilerek 31 Ocak 2022 tarihinden beri görmüş olduğu en düşük seviyeyi test etti.Ons altın fiyatları için yaşanan bu geri çekilme ile yurt içinde gram altın 900 TL psikolojik bandının aşağı yönlü kırarak, 893 TL'yi test etti.Altın fiyatları için Fed'in daha agresif sıkı para politikası izleyebileceği ve ECB'nin de Temmuz ayı itibarıyla faiz artırımına gidebileceği beklentileri piyasalarda likiditenin azalacağı algısını kuvvetlendirdi.Öte yandan Fed, Mayıs ayı faiz toplantısında Haziran ayı itibarıyla bilanço küçültmeye başlayacağını açıkladı. Sıkı para politikasına varlık alımlarını azaltarak başlayan Fed, sonraki adımında faiz artırımına gitmiş ardından da bilanço adımı geleceğini duyurarak kademeli bir şekilde sıkı para politikasına geçiş yapıyor.DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNDEKüresel ekonomide, yüksek enflasyonu besleyen gelişmeler karşısında merkez bankalarının sıkı para politikasına geçiş adımlarının artacağı endişeleri ana odak noktası olurken, artan taleple 20 yılın zirvesini gören dolar endeksi yükselişini sürdürerek birçok ülke para birimini baskılamaya devam ediyor.Geçtiğimiz Cuma günü dolar endeksi 105 seviyesini aşarak 20 yılın zirvesini tazeledi. 2021 yılında dolar endeksi 89,5 seviyesini görerek dip yapmıştı."ALTIN FİYATLARI FED DUVARINA ÇARPTI"Stratejist Cüneyt Paksoy, altın fiyatlarının geçtiğiz dönemde Rusya Ukrayna Savaşı ile dolar endeksinin güçlü olmasına rağmen 2.050 seviyesinin üzerini denediğini ancak son dönemde bir zayıflama olduğunu ifade ederken, "Tabi dolar endeksi 105'lere, ABD tahvilleri 3,20'lere geldi. Bu durum altın fiyatlarına baskı yaratıyor. Kısacası altın fiyatlarının önünde agresif bir Fed duvarı var" diye konuştu.Altın için güvenli liman özelliğinin şimdilik ikinci planda kaldığına dikkat çeken Paksoy, "Altın fiyatları teknik olarak düzeltme sürecini kuvvetli yaşıyor. Önünde kısa vadede agresif bir Fed blokajı var.1.970 bandında bir müddet direndi. Ancak ons altın fiyatları şuanda 1.800 dolar sınırında. Yani 200 günlük hareketli ortalamanın altında yer alıyor. 1.800 dolar seviyesinin altında 1.750-1.650 dolar bandının kırılmaması gerek. Son 2 yıldır altın fiyatları her geri çekilmede buralardan geri dönüyor" dedi.Altın fiyatları için yeniden yükselişten söz edebilmek için 1.850-1.865 dolar bandının üzerine çıkılması gerektiğini belirten uzman isim, "Ons altın için aslında gücün toplantıdığı yer 1.900-1.920 dolar bandı. Bu seviyelerinden üzerinde yükselişin tepki olarak kalmaması için 2.080 dolar bandı kırılmalı. Ancak artık 1.800 dolar desteğini takip ediyor olacağız. Çünkü orası psikolojik eşik" diye konuştu.