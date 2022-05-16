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70 yaşında görünen 32 yaşındaki kızın hayatı kabusa döndü!

New York'ta yaşayan Meighan Maselli'nin başına gelenler kan dondurdu. İki dişini çektirdikten sonra enfeksiyon kaptığını öğrenen kadının hayatı alt üst oldu. Yaşadığı korkunç günleri anlatan talihsiz kadın '32 yaşındayım ancak 70 yaşında görünüyorum' ifadelerini kullandı.

Ekleme: 16.05.2022 - 12:55 Güncelleme: 16.05.2022 - 13:03 / Editör: Ozge Selin
70 yaşında görünen 32 yaşındaki kızın hayatı kabusa döndü!ABD'nin New York eyaletinde yaşayan Meighan Maselli adlı kadının başına gelenler kan dondurdu. İki dişini çektirdiği ve kanal tedavisi olduğu ameliyat sonrası enfeksiyon kapan talihsiz kadın tüm dişlerini kaybetti. Rutin bir tedavinin 18 aylık bir kabusa döndüğü olayın detayları ise şu şekilde...

"TEDAVİNİN BİR PARÇASI SANDIM"

İki çocuk annesi genç kadının rutin diş tedavisi 18 ay süren bir kabusa dönüştü. Kanal tedavisi sırasında çenesinden bir çatlak sesi geldiğini ancak bunun tedavinin bir parçası olduğunu düşündüğünü dile getiren Masellii günlerce acı çektiğini belirtti. Ağrılarının dinmemesi üzerine yeniden hastaneye giden kadın korkunç gerçeği öğrendi.

BİR YIL BOYUNCA METAL ÇUBUKLARLA YAŞADI

Acil serviste çenesine steomiyelit - kemikte enfeksiyon teşhisi konulan Maselli sonraki altı ay boyunca şiddetli ağrılarla mücadele etti. Çenesi çürümeye başlayınca ise bıçak altına yattı. Tüm alt çenesi metal çubuklarla değiştirilen genç kadının daha fazla enfeksiyon kapmasının önüne geçmek için ise dişleri çekildi. Yeni bir çene kemiği takılmadan önce bir yıl boyunca bu metal çubuklarla yaşadı.

'32 YAŞINDA YATIP 70 YAŞINDA UYANDIM'

Maselli, bu süreçte yemek yiyemediği için 77 kilo kaybettiğini dile gtirdi. '32 yaşında yatıp 70 yaşında uyandım' diyen talihsiz kadın "Artık evimden zar zor çıkıyorum o da aynaya bakmaktan kurtulabilirsem" ifadeleri ile yaşadığı süreci anlattı.
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