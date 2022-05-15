  • USD: 15,44 - 15,47
  • EURO: 16,05 - 16,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yargıtay'dan emsal karar! Özel güvenlikler artık...

Yargıtay, Türkiye genelindeki sertifikalı yaklaşık 2 milyon özel güvenlik personelini yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme; özel güvenlik görevlisince yapılan aramanın hukuka aykırı olduğuna, bu arama işleminden elde edilen maddi delillerin hükme esas alınamayacağına hükmetti.

Ekleme: 15.05.2022 - 16:32 Güncelleme: 15.05.2022 - 16:36 / Editör: Ozge Selin
Yargıtay'dan emsal karar! Özel güvenlikler artık...
Şehirlerarası otobüs terminali girişinde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin üstünü aradığı, yabancı uyruklu kişiden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde yabancı uyruklu genç hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'Uyuşturucu ticareti yapma' suçundan mahkumiyete çarptırılan sanık, karara itiraz etti. Temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 10. Ceza Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Özel güvenlik personeli tarafından yapılan aramaların hukuken geçersiz olduğuna dikkat çekilen kararda; adli arama yapma görev ve yetkisi bulunmayan özel güvenlik görevlisince yapılan aramanın hukuka aykırı olduğundan bu arama işleminden elde edilen maddi delillerin hükme esas alınamayacağı hatırlatıldı.

Oy birliği ile alınan kararda şu ifadelere yer verildi:'Ceza muhakemesinin amacı; sosyal düzenin korunması ile kişilerin hak ve özgürlüklerine saygı arasında bir denge kurulması suretiyle, hukuken geçerli delillerle hiç bir duraksamaya yer vermeden maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Adli arama yapma görev ve yetkisi bulunmayan özel güvenlik görevlisince  yapılan arama hukuka aykırı olduğundan ve bu arama işleminden elde edilen maddi deliller hükme esas alınamayacağından; hakkında mahkûmiyetine yeterli başkaca delil bulunmayan sanığın beraati yerine, yazılı gerekçeyle mahkûmiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bozulmasına, bozma nedenine göre sanığın tahliyesine, başka suçtan tutuklu ve hükümlü olmadığı takdirde serbest bırakılması için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.'
İBB yol çalışması sırasında İSKİ borusunu patlattı!
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi!
CHP’nin 3 milyon yolcu garantisi yalanı çöktü! Bakan Karaismailoğlu yalanladı!
Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç açıklaması: Teröre destek vermelerinden dolayı karşıyız
Finlandiya NATO'ya başvuracağını açıkladı!
Bir terör haberi de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden! Belediye çalışanı PKK'nın ekonomi yapılanması kapsamında tutuklandı!
Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti!
Dövizini TL'ye çevirene vergi istisnası! Gözler Meclis'e döndü!
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından sonra İsveç'ten geri adım geldi! Dışişleri Bakanı Ann Linde'den PKK açıklaması...
Bağcılar'da İETT kazası! Kadın metrelerce sürüklendi!
Mahkumlar için cezaevi kovid izninin uzatılması gündemde: Gözler Başkan Erdoğan'da!
EYT’ye çözüm rotası! Kimler hemen emekli olacak? Yeni düzenleme ne zaman çıkacak? İşte 5 adımda çözüm rotası...
CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin DHKP-C bağlantısında yeni detaylar! O parktaki çay ocağının gelirleri terör örgütüne!
Doğalgazda son sürat yerli üretim! Her geçen gün artıyor...
Dünya Türkiye'ye kilitlendi! NATO'da son sözü Ankara söyleyecek!
FETÖ ve YPG/PKK'ya açık destek! İsveç'in terör dosyası kabarık
ALTAY'da düğüm çözüldü! Sırada testler ve seri üretim var!
CHP'li belediye başkanları devlete 'katil' deyip teröriste destek veren Canan Kaftancıoğlu'nu aklama yarışına girdi
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden gece yarısı operasyonu!
Dünyanın gözü bu görüşmede olacak: Erdoğan davet etti Türkiye'ye geliyor
Dikkat! Soğuk hava dalgası geliyor: 7 bölgede sağanak...

Dikkat! Soğuk hava dalgası geliyor: 7 bölgede sağanak...

Katilin kimliğini duyunca şoke oldu! Gerçek babasını 48 yıl sonra öğrendi!

Katilin kimliğini duyunca şoke oldu! Gerçek babasını 48 yıl sonra öğrendi!

Ameliyatlarda konsey sistemi sağlıkta devrim yaratıyor! 'Bu sistem içimizi rahatlatıyor'

Ameliyatlarda konsey sistemi sağlıkta devrim yaratıyor! 'Bu sistem içimizi rahatlatıyor'

Eşine az rastlanır olay! Ev sahibi çılgına döndü: Kiracının üzerine kapıyı kilitledi!

Eşine az rastlanır olay! Ev sahibi çılgına döndü: Kiracının üzerine kapıyı kilitledi!

Yargıtay'dan emsal karar! Özel güvenlikler artık...

Yargıtay'dan emsal karar! Özel güvenlikler artık...

İstanbul'da müsilajdan sonra korkutan görüntü! Arnavutköy sahilini denizanaları istila etti!

İstanbul'da müsilajdan sonra korkutan görüntü! Arnavutköy sahilini denizanaları istila etti!