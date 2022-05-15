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Üniversitelere 2 yeni bölüm! YÖK duyurdu!

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, son yıllarda teknolojiyi tamamen değiştiren Blockchain ve NFT gibi teknolojilerle ilgili üniversitelerde yeni bölümlerin açılması için çalışma yürüttüklerini duyurdu.

Ekleme: 15.05.2022 - 17:15 Güncelleme: 15.05.2022 - 17:17 / Editör: Ozge Selin
Üniversitelere 2 yeni bölüm! YÖK duyurdu!Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, NFT ve Blockchain bölümlerinin üniversitelerde açılması için çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. NFT, 'Değiştirilemez Nominal' (non-fungible token) olarak biliniyor. Bloklardan oluşan zincir yapıdaki 'Blockchain' ise şifrelenmiş işlem takibini sağlayan dağıtık yapıdaki bir veritabanı sistemi olarak adlandırılıyor.

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde öğrencilerle buluşan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Taha Çiçek adlı öğrenci, 'Önümüzdeki süreçte NFT, Blockchain gibi teknolojilerin bölümleri açılır mı? Bunlar dünyada yayılmaya başladı. Üniversitelerimizin bu duruma tutumu sizce nasıl olur?' sorusunu yöneltti.

Üniversitelere 2 yeni bölüm! YÖK duyurdu!

'BU TEMALARI DA İÇEREN BÖLÜMLER VE PROGRAMLAR TASARLIYORUZ'
Özvar cevap olarak şunları kaydetti: 'Bunlar, en çok hoca ihtiyacı duyduğumuz alanlar. Buraya gelen hocalar ya matematik bölümünden geliyor, ya bilgisayar mühendisliğinden ya da yazılım mühendisliğinden geliyorlar fakat bırakın hoca olmayı bu bölümlerde okuyan arkadaşlar 3'üncü, 4'üncü sınıflarda bir işe angaje oluyorlar. İyi de yapıyorlar. Dolayısıyla akademik çalışmaya pek gelmek istemiyorlar. Sebebini soracak olursanız duygusal sebeplerden. O sebeple şu anda ciddi bir hoca açığı duyuyoruz. Aranızda bu alanlara ilgisi olan arkadaşlarımız varsa bence hiç durmasınlar devam etsinler derim. Doğrudan bu temaları da içeren bölümler ve programları şu anda tasarlıyoruz'

'AMACIMIZ ÜNİVERSİTELERİMİZİ DÜNYANIN EN İYİLERİ HALİNE GETİRMEK'
Özvar ayrıca, 'Bizim amacımız Türkiye'deki üniversitelerin dünya üniversiteleri liginde çok daha üst sıralara gelmesini sağlamak. Yükseköğretim Kurulu olarak belki üniversitelerin hocaları olarak yapmaya çalıştığımız en önemli işlerin başında Türk yükseköğrenim kurumlarını, üniversitelerini dünyanın en iyi üniversiteleri haline getirmek var. Bunu öncelikle oyunu kurallarına göre oynayarak yani dünyadaki büyük üniversiteler nasıl çalışıyorsa nasıl büyük bir gayret ortaya koyuyorsa ne kadar üretkense bizim de en az onlar kadar üretken olacağımız kadar çalışmamız gerekli. Bunun yollarını arıyoruz.' ifadelerini kullandı.
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