Ukrayna'nın küle dönen şehri Mariupol'ün son kalesine fosfor bombası yağmuru! İnsanı içten dışa yakıyor...

Rusya-Ukrayna savaşı 3. ayına yaklaşmışken, savaş nedeniyle küle dönen Mariupol'deki Azovstal fabirkasındaki Ukraynalı askerlerin direnişi devam ediyor.Ukrayna Rus güçlerinin fabrikaya 'kışkırtıcı fosfor bombaları' attığını söyledi.İddiaya dair görüntüler bu sabah saatlerinden itibaren sosyal medyada dolaşmaya başladı. Görüntülerde Azovstal fabirkasının havadan görüntüsüne ve üzerine yağan fosfor bombalarına yer verildi.Zaten ağır hasarlı olan fabrikanın daha ne kadar dayanabileceği ise merak konusu.Ukrayna'nın iddiasına göre Rusya fabrikaya 9M22S yangın çıkarıcı ve fosfor bombalarından atıyor. Yetkililer sıcakların 2 bin santigratın üstüne düştüğünü ifade eiyor.Mariupol Belediye Başkanı Petr Andryushchenko yaptığı açıklamada 'Yanmayı durdurmak neredeyse imkansız' sözlerine yer verdi.Geçtiğimiz günlerde çok asyıda sivil Ukrayna Kızılhaç Komitesi ve Birleşmiş Milletler'in (BM) yardımı ile tahliye edilmişti.Fosfor, bomba olarak kullandığında ise adeta bir felakete yol açıyor.İnsanlara büyük zarar veren fosfor bombası nefes aldığında akciğer dışarıdan içeriye doğru yakıyor. Bunun yanı sıra bu kimyasal silah vücutta ciddi yanıklara neden oluyor. Ayrıca kişinin vücudunda reaksiyon başladığında durumu tersine döndürme imkansız bir hale geliyor.