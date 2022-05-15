Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Çok sayıda CATS teslimatı gerçekleştirdik .

İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CATS kameralarına yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi.'ÇOK SAYIDA TESLİMAT YAPILDI'SİHA'ların keskin gözü CATS kameralarının üretimlerini ve bu araçlara entegrasyonlarını sürdürdüklerini belirten Demir, 'Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda CATS teslimatı gerçekleştirdik.' ifadesini kullandı.MİLLİ TEKNOLOJİCATS, hava platformlarının hedefleme, keşif ve gözetleme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ASELSAN tarafından milli olarak üretiliyor.