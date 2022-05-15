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Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Ekleme: 15.05.2022 - 14:10 Güncelleme: 15.05.2022 - 14:13 / Editör: Ozge Selin
Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi!
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mehmetçiğin Pençe-Kilit Operasyonu'nu başarıyla sürdürdüğü belirtildi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi!

Bölgede yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait 108 el bombası, 2 adet RPG-7 bomba atar, 1 uçaksavar silahı, 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet M-4 keskin nişancı tüfeği, 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 4 Dragunov keskin nişancı tüfeği ve dürbünü, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği ve dürbünü ele geçirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi!

Bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ile 800 litre benzin ve 600 litre mazot, EYP yapım malzemeleri, 18 kullanıma hazır basma düzeneği, gece görüş cihazı ve termal kıyafet, 3 jeneratör ile çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi!

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