Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit bölgesinde 10 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Pençe Kilit operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 95'e yükseldi.

Türkiye, terör örgütü PKK'ya karşı yönelik amansız mücadelesini sürdürüyor. MSB'den yapılan son açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 95'e yükseldiği bildirildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. 'Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz!Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Pençe-Kilit'te etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 95'e yükseldi.'