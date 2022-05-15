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Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit bölgesinde 10 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Pençe Kilit operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 95'e yükseldi.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi!
Ekleme: 15.05.2022 - 15:48 Güncelleme: 15.05.2022 - 16:22 / Editör: Ozge Selin
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi!
Türkiye, terör örgütü PKK'ya karşı yönelik amansız mücadelesini sürdürüyor. MSB'den yapılan son açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 95'e yükseldiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. 'Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Pençe-Kilit'te etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 95'e yükseldi.'


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Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi!
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