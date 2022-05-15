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İBB yol çalışması sırasında İSKİ borusunu patlattı!

Avcılar’dak İSKİ su borusunun patlamasının ardından geçtiğimiz Cuma günü de Kartal’da aynı olay yaşanmıştı. İSKİ skandallarına bir yenisi daha eklendi. Kadıköy’de belediye ekiplerinin yol çalışması sırasında İSKİ borusu patladı.

İBB yol çalışması sırasında İSKİ borusunu patlattı!
Ekleme: 15.05.2022 - 16:55 Güncelleme: 15.05.2022 - 17:04 / Editör: Ozge Selin
İBB yol çalışması sırasında İSKİ borusunu patlattı!
Kadıköy'de belediye ekiplerinin yol çalışması sırasında İSKİ borusu patladı. Kırılan borudan fışkıran su yola aktı.

İBB yol çalışması sırasında İSKİ borusunu patlattı!

Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi kavşağında saat 12.00 sıralarında iş makinesiyle asfalt çalışması yapan İBB yol bakım ve onarım ekipleri, İSKİ'ye bağlı ana hat su borusuna zarar verdi.

İBB yol çalışması sırasında İSKİ borusunu patlattı!

Kırılan borudaki su, tazyikle fışkırarak yola aktı.

İBB yol çalışması sırasında İSKİ borusunu patlattı!

Kepçe ile fışkıran su kontrol edilmeye çalışıldı.

Hattaki suyu kesen ekipler, boruyu tamir etmek için çalışma başlattı.
İBB yol çalışması sırasında İSKİ borusunu patlattı!
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