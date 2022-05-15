İBB yol çalışması sırasında İSKİ borusunu patlattı!

Avcılar’dak İSKİ su borusunun patlamasının ardından geçtiğimiz Cuma günü de Kartal’da aynı olay yaşanmıştı. İSKİ skandallarına bir yenisi daha eklendi. Kadıköy’de belediye ekiplerinin yol çalışması sırasında İSKİ borusu patladı.