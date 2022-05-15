Finlandiya NATO'ya başvuracağını açıkladı!

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle daha önce gündemde olmayan NATO'ya girme meselesi son zamanlarda İsveç ve Finlandiya'nın gündemini oldukça meşgul ediyor. Geçtiğimiz haftalarda İsveç'in NATO'ya girmek için başvuru yapacağını söylemesinin üzerine bu defa da Finlandiya'dan Rusya ile gerilimi daha da tırmandıracak bir açıklama geldi. Finlandiya Cumhurbaşkanı NATO'ya resmen başvuracaklarını açıkladı.

Ukrayna'da savaş neredeyse 3 aydır devam ediyor. Rusya gerçekleştirdiği 'özel askeri harekatın' gerekçelerinden biri olarak NATO'yu gösteriyor. Öte yandan İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme durumları Rusya tarafından tepkiyle karşılandı.Geçtiğimiz günlerde İsveç'in NATO kararının ardından bir son dakika açıklaması da Finlandiya'dan geldi. Finlandiya Cumhurbaşkanı NATO'ya resmen başvuracaklarını açıkladı.Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvuracağını söyleyerek, "Bu güvenliğimizi en yüksek seviyeye çıkaracak" dedi.Öte yandan Rusya, Finlandiya ve İsveç'in NATO kararına ciddi tepki gösteriyor. Rusya, NATO'ya girilmesi üzerine "Vururuz" diyerek gözdağı vermişti.Son dakika | GergRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, "NATO, Rusya sınırına yakın noktalara nükleer güç ve altyapı konuşlandırırsa Moskova gereken önlemleri alır" demişti.Rusya ayrıca İsveç ve Finlandiya'ya karşı düşmanca tavır içinde olmadığını söyleyerek, iki ülkenin de NATO ittifakına katılma konusunda hiçbir gerekçelerinin olmadığını da dile getiriyor.Kremlin'den gelen bu açıklamalar ise Finlandiya cumhurbaşkanı ve başbakanının, ülkenin "derhal" NATO üyesi olması gerektiğini söylemesi üzerine yapılmıştı.Finlandiya, Rusya ile 1.300 kilometrelik bir sınırı paylaşıyor. Şimdiye kadar doğu komşusunun tepkisini almamak için NATO'nun dışında kaldı.Bu iki İskandinav ülkesi bugüne dek tarafsızlıklarını korumuştu.Finlandiya kamuoyunda NATO üyeliği için destek yıllardır yüzde 20-25 seviyelerinde seyrediyordu. Ancak Ukrayna'nın işgalinin ardından, son kamuoyu yoklamaları bu desteğin yüzde 76'ya yükseldiğini gösteriyor.Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto geçtiğimzi günlerde ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i suçlayarak "Buna sen sebep oldun" demişti.