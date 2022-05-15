  • USD: 15,44 - 15,47
  • EURO: 16,05 - 16,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Eşine az rastlanır olay! Ev sahibi çılgına döndü: Kiracının üzerine kapıyı kilitledi!

İstanbul Avcılarda eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Kiraladığı evin odalarını farklı kişilere yüksek fiyatlarda oda oda kiraya verdi. Ev sahibi olayı öğrenince çılgına döndü. Dairenin kapısını üç kiracının üzerine kilitleyen ev sahibi karakola gitti, kiracılar itfaiyeyi aradı.

Ekleme: 15.05.2022 - 15:05 Güncelleme: 15.05.2022 - 15:13 / Editör: Ozge Selin
Eşine az rastlanır olay! Ev sahibi çılgına döndü: Kiracının üzerine kapıyı kilitledi!
İstanbul Avcılar'da eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Kiracı evin odalarını yüksek fiyata başkalarına kiraladı. Ev sahibi çılgına döndü.

Eşine az rastlanır olay! Ev sahibi çılgına döndü: Kiracının üzerine kapıyı kilitledi!

ODA ODA KİRALADI

Avcılar'da bir apartmanda, ev sahibi ile kiracılar arasında benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. Kiraladığı evin odalarını farklı kişilere, yüksek ücretlerle oda oda kiraya veren kiracı, ev sahibiyle tartıştı.

Eşine az rastlanır olay! Ev sahibi çılgına döndü: Kiracının üzerine kapıyı kilitledi!

KİRACILARI EVE KİLİTLEDİ! POLİSE GİTTİ

Dairenin kapısını 3 kiracının üzerine kilitleyen ev sahibi, şikayetçi olmak için polis karakoluna gitti. Evde mahsur kalan kiracılar ise itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye durumu anlayınca ayrıldı. Fakat ev sahibi ile evdeki kaçak kiracılar arasında kavga çıktı. Merkez Mahallesi Talimhane Sokak'taki bir apartmanda yaşanan olayda, yaklaşık 2 ay önce dairesini kiraya veren ev sahibi, kiracısının evin odalarını yüksek ücret karşılığında başka kişilere kiraladığını öğrendi.

Eşine az rastlanır olay! Ev sahibi çılgına döndü: Kiracının üzerine kapıyı kilitledi!

Ev sahibi evi kiraya verdiği 3 kişiyle önce tartıştı, sonra da üzerlerine kapıyı kilitleyerek, Avcılar Polis Merkezi'ne gitti. İçeride kilitli kalan kiracılar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, evde mahsur kaldıkları ihbarında bulundu.

Eşine az rastlanır olay! Ev sahibi çılgına döndü: Kiracının üzerine kapıyı kilitledi!

KAÇMASINLAR DİYE KİLİTLEDİĞİNİ BELİRTTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ev sahibi ile kiracılar arasında anlaşmazlık yaşandığını öğrenince müdahalede bulunmadı. Ev sahibi, polise şikayette bulunduğunu, kiracıların kaçmasını engellemek için kapıyı kilitlediğini anlattı.

Eşine az rastlanır olay! Ev sahibi çılgına döndü: Kiracının üzerine kapıyı kilitledi!

İtfaiye ekibi geri dönerken, ev sahibi kapıyı açarak kiracıların evi terk etmelerini istedi. Bu sırada kiracılarla ev sahibi arasında arbede yaşandı. Kavga büyüyünce kiracılar evden kaçtı.
Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç açıklaması: Teröre destek vermelerinden dolayı karşıyız
Finlandiya NATO'ya başvuracağını açıkladı!
Bir terör haberi de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden! Belediye çalışanı PKK'nın ekonomi yapılanması kapsamında tutuklandı!
Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti!
Dövizini TL'ye çevirene vergi istisnası! Gözler Meclis'e döndü!
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından sonra İsveç'ten geri adım geldi! Dışişleri Bakanı Ann Linde'den PKK açıklaması...
Bağcılar'da İETT kazası! Kadın metrelerce sürüklendi!
Mahkumlar için cezaevi kovid izninin uzatılması gündemde: Gözler Başkan Erdoğan'da!
EYT’ye çözüm rotası! Kimler hemen emekli olacak? Yeni düzenleme ne zaman çıkacak? İşte 5 adımda çözüm rotası...
CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin DHKP-C bağlantısında yeni detaylar! O parktaki çay ocağının gelirleri terör örgütüne!
Doğalgazda son sürat yerli üretim! Her geçen gün artıyor...
Dünya Türkiye'ye kilitlendi! NATO'da son sözü Ankara söyleyecek!
FETÖ ve YPG/PKK'ya açık destek! İsveç'in terör dosyası kabarık
ALTAY'da düğüm çözüldü! Sırada testler ve seri üretim var!
CHP'li belediye başkanları devlete 'katil' deyip teröriste destek veren Canan Kaftancıoğlu'nu aklama yarışına girdi
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden gece yarısı operasyonu!
Dünyanın gözü bu görüşmede olacak: Erdoğan davet etti Türkiye'ye geliyor
Finlandiya'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama! PKK sorusuna kaçamak cevap
Trabzonspor'un şampiyonluk gecesinde damga vuran an! Öyle bir şarkıyla sahneye çıktı ki herkesi duygulandırdı....
Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'in NATO kararını yorumladı
Dikkat! Soğuk hava dalgası geliyor: 7 bölgede sağanak...

Dikkat! Soğuk hava dalgası geliyor: 7 bölgede sağanak...

Katilin kimliğini duyunca şoke oldu! Gerçek babasını 48 yıl sonra öğrendi!

Katilin kimliğini duyunca şoke oldu! Gerçek babasını 48 yıl sonra öğrendi!

Ameliyatlarda konsey sistemi sağlıkta devrim yaratıyor! 'Bu sistem içimizi rahatlatıyor'

Ameliyatlarda konsey sistemi sağlıkta devrim yaratıyor! 'Bu sistem içimizi rahatlatıyor'

Eşine az rastlanır olay! Ev sahibi çılgına döndü: Kiracının üzerine kapıyı kilitledi!

Eşine az rastlanır olay! Ev sahibi çılgına döndü: Kiracının üzerine kapıyı kilitledi!

Meteoroloji'den tüm yurda uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji'den tüm yurda uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Antalya'da korkunç olay: 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü

Antalya'da korkunç olay: 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü