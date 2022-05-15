  • USD: 15,44 - 15,47
  • EURO: 16,05 - 16,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Edirne'de kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı!

Edirne'nin Keşan ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi ile onlara yardım 2 kişi, gözaltına alınıp tutuklandı.

Ekleme: 15.05.2022 - 16:24 Güncelleme: 15.05.2022 - 16:25 / Editör: Ozge Selin
Edirne'de kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı!
İl Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Keşan-Malkara kara yolunda E.U. ile T.M.'nin kullandığı 2 ayrı aracı durdurdu.

Ekipler, sürücüler ile birlikte 'FETÖ'ye üye olma' suçundan dosyaları bulunan eski yarbay A.E., eski akademisyen Ş.E. ve eski öğretmen A.Ö.'yü gözaltına aldı.

Şüphelilerin yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalıştığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.U. ve T.M., çıkarıldıkları hakimlikçe 'göçmen kaçakçılığı yapmak' suçundan, A.E., Ş.E. ve A.Ö. ise 'FETÖ'ye üye olma' suçundan tutuklandı.
İBB yol çalışması sırasında İSKİ borusunu patlattı!
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi!
CHP’nin 3 milyon yolcu garantisi yalanı çöktü! Bakan Karaismailoğlu yalanladı!
Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç açıklaması: Teröre destek vermelerinden dolayı karşıyız
Finlandiya NATO'ya başvuracağını açıkladı!
Bir terör haberi de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden! Belediye çalışanı PKK'nın ekonomi yapılanması kapsamında tutuklandı!
Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti!
Dövizini TL'ye çevirene vergi istisnası! Gözler Meclis'e döndü!
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından sonra İsveç'ten geri adım geldi! Dışişleri Bakanı Ann Linde'den PKK açıklaması...
Bağcılar'da İETT kazası! Kadın metrelerce sürüklendi!
Mahkumlar için cezaevi kovid izninin uzatılması gündemde: Gözler Başkan Erdoğan'da!
EYT’ye çözüm rotası! Kimler hemen emekli olacak? Yeni düzenleme ne zaman çıkacak? İşte 5 adımda çözüm rotası...
CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin DHKP-C bağlantısında yeni detaylar! O parktaki çay ocağının gelirleri terör örgütüne!
Doğalgazda son sürat yerli üretim! Her geçen gün artıyor...
Dünya Türkiye'ye kilitlendi! NATO'da son sözü Ankara söyleyecek!
FETÖ ve YPG/PKK'ya açık destek! İsveç'in terör dosyası kabarık
ALTAY'da düğüm çözüldü! Sırada testler ve seri üretim var!
CHP'li belediye başkanları devlete 'katil' deyip teröriste destek veren Canan Kaftancıoğlu'nu aklama yarışına girdi
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden gece yarısı operasyonu!
Dünyanın gözü bu görüşmede olacak: Erdoğan davet etti Türkiye'ye geliyor
Dikkat! Soğuk hava dalgası geliyor: 7 bölgede sağanak...

Dikkat! Soğuk hava dalgası geliyor: 7 bölgede sağanak...

Katilin kimliğini duyunca şoke oldu! Gerçek babasını 48 yıl sonra öğrendi!

Katilin kimliğini duyunca şoke oldu! Gerçek babasını 48 yıl sonra öğrendi!

Ameliyatlarda konsey sistemi sağlıkta devrim yaratıyor! 'Bu sistem içimizi rahatlatıyor'

Ameliyatlarda konsey sistemi sağlıkta devrim yaratıyor! 'Bu sistem içimizi rahatlatıyor'

Eşine az rastlanır olay! Ev sahibi çılgına döndü: Kiracının üzerine kapıyı kilitledi!

Eşine az rastlanır olay! Ev sahibi çılgına döndü: Kiracının üzerine kapıyı kilitledi!

Yargıtay'dan emsal karar! Özel güvenlikler artık...

Yargıtay'dan emsal karar! Özel güvenlikler artık...

İstanbul'da müsilajdan sonra korkutan görüntü! Arnavutköy sahilini denizanaları istila etti!

İstanbul'da müsilajdan sonra korkutan görüntü! Arnavutköy sahilini denizanaları istila etti!