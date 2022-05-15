  • USD: 15,44 - 15,47
  • EURO: 16,05 - 16,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç açıklaması: Teröre destek vermelerinden dolayı karşıyız

NATO'nun Dışişleri Bakanları Toplantısı için Almanya'nın Berlin kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu: "Finlandiya ve İsveç'in teröre verdikleri destek için NATO'ya girmelerine karşıyız" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç açıklaması: Teröre destek vermelerinden dolayı karşıyız
Ekleme: 15.05.2022 - 14:47 Güncelleme: 15.05.2022 - 14:59 / Editör: Ozge Selin
Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç açıklaması: Teröre destek vermelerinden dolayı karşıyız
NATO'nun Dışişleri Bakanları Toplantısı için Almanya'nın Berlin kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;
NATO'nun geleceğiyle ilgili konuları kendi aramızda değerlendirdik. Dün akşam çalışma yemeğinde NATO'nun genişlemesi konuşuldu ve NATO'ya üyeliği gündemde olan Finlandiya ve İsveç'in de dışişleri bakanları bu toplantıya davet edildi. Bu sabahki ilk oturumda Ukrayna'daki durum değerlendirildi. Son oturumda da biliyorsunuz haziran ayında Madrid'de NATO Zirvesi gerçekleştirilecek. Bu zirvede NATO'nun Stratejik Konsept Belgesi onaylanacak. Bu belge üzerinde de görüşlerimizi bugün paylaşma imkanımız oldu.

AÇIK KAPI POLİTİKASINI VURGULADIK

Dün akşam Türkiye olarak bu konudaki tutumumuzu net bir şekilde söyledik. Türkiye olarak NATO'nun açık kapı politikasını eskiden beri destekliyoruz. Birçok NATO üyesi ülke özellikle Gürcistan ve Ukrayna, hatta Bosna-Hersek'in üyeliğine karşı çıkarken biz prensip olarak açık kapı politikasını desteklediğimizi vurgulamıştık. NATO adı üstünde bir ittifaktır. Bir birlik ya da örgüt değildir.

BELGELERLE ANLATTIK

Dolayısıyla burada müttefiklik dayanışması çok önemlidir. Bu iki ülkenin olası üyeliğine karşı tutumumuzu Sayın Cumhurbaşkanımız cuma günü kamuoyunda paylaşmıştır. Tabi yankıları buraya kadar gelmiştir. Özellikle bu iki ülkenin PKK/YPG terör örgütü ve mensuplarıyla yaptığı görüşmeler, özellikle de İsveç'in yaptığı silah yardımı dahil tüm rahatsız olduğumuz konuları gayet açık bir şekilde sergiledik. Fotoğraf ve belgelerle müttefiklerimize gayet güzel bir şekilde anlattık.

RAHATSIZLIĞIMIZI DİLE GETİRDİK

Halihazırda NATO üyesi olup da bu terör örgütleriyle görüşen ve destek veren, ve Türkiye üzerinde özellikle savunma sanayine karşı ihracat kısıtlaması yapan ülkelerin de bu tutumlarından vazgeçmesi gerektiğini, bunun müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu anlattık. Daha sonra bu iki ülkenin dışişleri bakanlarıyla üçlü görüşme gerçekleştirdik. Burada net bir şekilde yine belgelerle beraber rahatsız olduğumuz konuları, kendilerinin teröre verdikleri desteği ve terör örgütü üyeleriyle yaptıkları görüşmeleri söyledik.
Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç açıklaması: Teröre destek vermelerinden dolayı karşıyız
Finlandiya NATO'ya başvuracağını açıkladı!
Bir terör haberi de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden! Belediye çalışanı PKK'nın ekonomi yapılanması kapsamında tutuklandı!
Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti!
Dövizini TL'ye çevirene vergi istisnası! Gözler Meclis'e döndü!
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından sonra İsveç'ten geri adım geldi! Dışişleri Bakanı Ann Linde'den PKK açıklaması...
Bağcılar'da İETT kazası! Kadın metrelerce sürüklendi!
Mahkumlar için cezaevi kovid izninin uzatılması gündemde: Gözler Başkan Erdoğan'da!
EYT’ye çözüm rotası! Kimler hemen emekli olacak? Yeni düzenleme ne zaman çıkacak? İşte 5 adımda çözüm rotası...
CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin DHKP-C bağlantısında yeni detaylar! O parktaki çay ocağının gelirleri terör örgütüne!
Doğalgazda son sürat yerli üretim! Her geçen gün artıyor...
Dünya Türkiye'ye kilitlendi! NATO'da son sözü Ankara söyleyecek!
FETÖ ve YPG/PKK'ya açık destek! İsveç'in terör dosyası kabarık
ALTAY'da düğüm çözüldü! Sırada testler ve seri üretim var!
CHP'li belediye başkanları devlete 'katil' deyip teröriste destek veren Canan Kaftancıoğlu'nu aklama yarışına girdi
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden gece yarısı operasyonu!
Dünyanın gözü bu görüşmede olacak: Erdoğan davet etti Türkiye'ye geliyor
Finlandiya'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama! PKK sorusuna kaçamak cevap
Trabzonspor'un şampiyonluk gecesinde damga vuran an! Öyle bir şarkıyla sahneye çıktı ki herkesi duygulandırdı....
Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'in NATO kararını yorumladı
Dikkat! Soğuk hava dalgası geliyor: 7 bölgede sağanak...

Dikkat! Soğuk hava dalgası geliyor: 7 bölgede sağanak...

Katilin kimliğini duyunca şoke oldu! Gerçek babasını 48 yıl sonra öğrendi!

Katilin kimliğini duyunca şoke oldu! Gerçek babasını 48 yıl sonra öğrendi!

Ameliyatlarda konsey sistemi sağlıkta devrim yaratıyor! 'Bu sistem içimizi rahatlatıyor'

Ameliyatlarda konsey sistemi sağlıkta devrim yaratıyor! 'Bu sistem içimizi rahatlatıyor'

Eşine az rastlanır olay! Ev sahibi çılgına döndü: Kiracının üzerine kapıyı kilitledi!

Eşine az rastlanır olay! Ev sahibi çılgına döndü: Kiracının üzerine kapıyı kilitledi!

Meteoroloji'den tüm yurda uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji'den tüm yurda uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Antalya'da korkunç olay: 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü

Antalya'da korkunç olay: 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü