ABD'deki market saldırısına Dışişleri'nden kınama: Yaralılara acil şifalar diliyoruz

ABD'nin New York kentindeki süpermarket saldırısıyla ilgili Dışişleri'nden açıklama geldi. Açıklamada "ABD’de New York Eyaleti’nin Buffalo kentinde gerçekleştirilen bir silahlı saldırı sonucunda 10 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz"

ABD'nin New York eyaletinin Buffalo kentinde süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi. Korkunç eylemi sırasında canlı yayın açan saldırganın Payton Gendron olduğu ifade edildi.'YARALILARA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ'Saldırı ile ilgili Dışişleri'nden açıklama geldi. Açıklamada 'ABD'de New York Eyaleti'nin Buffalo kentinde gerçekleştirilen bir silahlı saldırı sonucunda 10 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.' ifadelerine yer verildi.10 ÖLÜ, 3 YARALIYetkililer, saldırganın hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyahi olduğunu söyledi. Gendorn ise birinci derece cinayet suçlamasını reddetti. Ölenler arasında marketin güvenlik görevlisinin de olduğu belirtdildi. Saldırgana müdahale edenler arasında bir emekli polisin de olduğu öğrenildi.