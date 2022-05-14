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ABD'de süpermarkete silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

New York eyaletinin Buffalo kentinde bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda en az 8 kişi yaşamını yitirdi.

Ekleme: 14.05.2022 - 23:27 Güncelleme: 15.05.2022 - 00:56 / Editör: Ozge Selin
ABD'de süpermarkete silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var
Buffalo Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, öğleden sonra bir süpermarkette silahlı saldırı meydana geldiği bildirildi.

Yetkililer, saldırıda en az 8 kişinin öldüğünü açıkladı. Saldırıya ilişkin bir kişi gözaltına alınırken, şüphelinin kimliği açıklanmadı.

Saldırganın süpermarkete tüfekle girdiğini ve ateş açtığını belirten yetkililer, saldırının internette canlı yayımlanmış olabileceğini ve saldırganın daha önce bir manifesto yayımlayıp yayımlamadığını soruşturdukları açıkladı.
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