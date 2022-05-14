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Sokak köpekleri yüzünden bir ölüm daha

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 6 Mayıs’ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve kaçarken düşerek beyin kanaması geçiren şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sokak köpekleri yüzünden bir ölüm daha
Ekleme: 14.05.2022 - 10:59 Güncelleme: 14.05.2022 - 11:08 / Editör: Ozge Selin
Sokak köpekleri yüzünden bir ölüm daha
Edinilen bilgiye göre, İnönü Mahallesi Sebze Hali kavşağında kendisine ait fotoğrafçı dükkanının önünde durduğu esnada Oktay Tokmak (44) sürü halinde gezen sokak hayvanlarının saldırısı sonucu yere düşerek beyin kanaması geçirdi.

Tokmak, kaldırıldığı Adana Balcalı Hastanesi’nde bir haftadır verdiği yaşam savaşını bugün kaybetti.


Olayda sokak köpeklerinin saldırdığı 2 kişi de çeşitli yerlerinden ısırılmaları sonucu yaralanmıştı.
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