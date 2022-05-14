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Rusya'nın buğday hırsızlığı: Ukrayna'nın tahıl taşıyan gemisini çaldılar

Amerikan yayın kuruluşu CNN’de yer alan bir haberde çalıntı Ukrayna buğdayı taşıyan bir geminin yükünü Mısır ve Lübnan geri çevirince Suriye’nin Lazkiye limanına demir attığı belirtildi.

Rusya'nın buğday hırsızlığı: Ukrayna'nın tahıl taşıyan gemisini çaldılar
Ekleme: 14.05.2022 - 16:08 Güncelleme: 14.05.2022 - 16:08 / Editör: Ozge Selin
Rusya'nın buğday hırsızlığı: Ukrayna'nın tahıl taşıyan gemisini çaldılar
Amerikan şirketi Maxar’ın uydu görüntülerine göre 30 bin ton tahıl yüklü Rus kuru yük gemisi “Matros Pozynich”, 27 Nisan’da Kırım açıklarında demir aldı.


Gemi önce Mısır’ın İskenderiye limanına hareket etti. Ancak Ukrayna hükümeti, Mısırlı yetkilileri geminin çalıntı buğday taşıdığı konusunda uyardı. Bunun üzerine Mısır, Rus yük gemisini geri çevirdi. Lübnan’ın Beyrut limanına yönelen gemi, buradan da aynı şekilde geri çevrildi. Gemi 5 Mayıs’ta Suriye’nin Lazkiye limanına yöneldi. Ukrayna makamlarına göre bu gemi, çalıntı buğday ticaretine karışmış üç gemiden biri kabul ediliyor.
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Rusya'nın buğday hırsızlığı: Ukrayna'nın tahıl taşıyan gemisini çaldılar
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