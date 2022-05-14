  • USD: 15,44 - 15,47
  • EURO: 16,05 - 16,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'Rize-Artvin' isimli ilk yolcu uçağı Rize-Artvin Havalimanı'na indi! 'Mutluluktan ağlayanlar oldu' İşte tarihi anlar

Rize'de bugün tarihi bir gün yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek olan Rize-Artvin Havalimanı'na ilk yolcu uçağı bugün indi. Uçaktaki yolcular, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile alanda bulunan kişilerce çiçeklerle karşılanırken uçaktan ilk olarak THY Genel Müdürü Bilal Ekşi indi. Ekşi, yolcularla tek tek selamlaştığını dile getirerek, "Ağlayanlar bile oldu mutluluktan. Çok gurur verici bir şey" dedi. İlk seferin yolcularından biri olan Enis Alimoğlu "Recep Tayyip Erdoğan her anlamda yatırımlarla Avrupa'ya, dünyaya cevap veriyor. Nokta nokta çalışıyor" ifadelerini kullandı.

'Rize-Artvin' isimli ilk yolcu uçağı Rize-Artvin Havalimanı'na indi! 'Mutluluktan ağlayanlar oldu' İşte tarihi anlar
Ekleme: 14.05.2022 - 13:06 Güncelleme: 14.05.2022 - 13:08 / Editör: Ozge Selin
'Rize-Artvin' isimli ilk yolcu uçağı Rize-Artvin Havalimanı'na indi! 'Mutluluktan ağlayanlar oldu' İşte tarihi anlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek Rize-Artvin Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi.

İstanbul Havalimanı'ndan saat 08.30'da havalanan Türk Hava Yollarına ait TK 2538 sefer sayılı "Rize-Artvin" adlı yolcu uçağı, 10.35'te Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptı.

Uçaktaki yolcular, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile alanda bulunan kişilerce çiçeklerle karşılandı.

"MUTLULUKTAN AĞLAYANLAR OLDU"

Uçaktan ilk olarak THY Genel Müdürü Bilal Ekşi indi. Ekşi, gazetecilere, havalimanının Rize ve Artvin için önemli bir proje olduğunu söyledi.

İnişi pilotlarla birlikte kokpitte gerçekleştirdiğini belirten Ekşi, "Çok güzel bir havalimanı. İnişi çok kolay. Üç kilometre pisti var. Bina olarak çok güzel. İnşallah bölge için hayırlara vesile olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımızı arz ediyoruz." dedi.

Ekşi, yolcularla tek tek selamlaştığını dile getirerek, "Ağlayanlar bile oldu mutluluktan. Çok gurur verici bir şey." diye konuştu.

"ERDOĞAN DÜNYAYA CEVAP VERİYOR, NOKTA NOKTA ÇALIŞIYOR"

Yolculardan Enis Alimoğlu, Rize'nin Davos'un karşılığı olduğunu belirterek, "İsviçre gibi yeşili bol. Şimdi onların cevabını vereceğiz. Yatırımla birlikte. Recep Tayyip Erdoğan her anlamda yatırımlarla Avrupa'ya, dünyaya cevap veriyor. Nokta nokta çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"Rize-Artvin" uçağına binmek için sabah Trabzon'dan uçakla İstanbul'a gittiğini anlatan Rıdvan Serbestoğlu, "Uçakta yer yoktu. Son anda bir yer açıldı ve binmek nasip oldu. Son derece gurur verici." dedi.

"BÖLGE İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR YATIRIM"

Uçağa binmek için Rize'den İstanbul'a giden Bülent İsmaioğlu ise "Ağlayanlar vardı uçakta. Çok kalabalıktı. Normal bir yolculuk değildi. Yapanlardan Allah razı olsun. Bölge için çok değerli bir yatırım." diye konuştu.

Türkiye'nin ikinci denize dolgu havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, 45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pistiyle bölgenin hava yolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak.

Temeli 3 Nisan 2017'de atılan havalimanı, yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak.

Eşsiz mimarisi ve ileri mühendislik teknolojileriyle hayata geçirilen havalimanının, 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binalarıyla toplam 47 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor.

Havalimanının 49 bin metrekaresi, Karadeniz'in coğrafi özelliklerine uyumlu olan 1453 ağaçla yeşillendirildi.

Rize çayını tüm dünyaya tanıtmak, çayın bahçeden bardağa yolculuğunu, bölgedeki tarihi ve etkileriyle anlatmak üzere Çay Müzesi'ne ve sanatsal objelere yer verilen havalimanında, 448 araç kapasiteli otopark bulunuyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere ülke turizmine, ticaretine, üretimine sağlayacağı katkılarla, millete, çevreye, ülke ekonomisine hizmet edecek havalimanı, Doğu Karadeniz, Kafkas ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak taşımacılık zincirinin aktarma merkezi de olacak.

Havalimanı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de: Dev proje Rize-Artvin Havalimanı açılıyor
'Rize-Artvin' isimli ilk yolcu uçağı Rize-Artvin Havalimanı'na indi! 'Mutluluktan ağlayanlar oldu' İşte tarihi anlar
BAE'de yeni devlet başkanı Muhammed bin Zayid oldu
HDP'li Ahmet Türk'ten Millet İttifakı'na gözdağı: Kürtler olmadan kazanamazlar
İsveç'ten küstah tehdit: Türkiye'nin çıkarına olur
Türk devletleri medya toplantısı! Başkan Erdoğan'dan video mesaj..
Trabzonspor'un kutlamaları New York Times'ta
Şırnak'taki hafızlık töreni CHP'yi rahatsız etti!
Ahmet Davutoğlu'na Adıyaman'da tepki üstüne tepki!
Ümit Özdağ'dan 'kurgu' kokan paylaşım! Tuvalet kabininden 'mülteci' görüntüsü servis etti
Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin tavrı dünya gündeminde
İsveç 40 yıldır PKK’yı destekliyor
Sistematik eziyet! İstanbul’un 'yürümeyen merdivenleri' çilesi
Filistin Başsavcılığı Ebu Akile'nin soruşturma dosyasını açıkladı: İsrail ordusu cinayet kastıyla öldürdü
ABD'de temaslarda bulunan AK Parti heyetinden flaş açıklama: F-16 konusunda çok olumlular
Sokak köpekleri yüzünden bir ölüm daha
Luna ve TerraUSD'den flaş karar! Kripto krizi çığ gibi büyüyor!
Rize-Artvin Havalimanı için gurur günü! Açılışa saatler kaldı
Erdoğan'ın restinin ardından NATO'dan dikkat çeken adım!
Kılıçdaroğlu'nun seçim güvenliği açıklamasına tepki: Kaos sevdalısı ve fav delisi bir anlayış!
Karadeniz'de korkutan görüntü! Suyun rengi değişti: Ekipler inceleme başlattı

Karadeniz'de korkutan görüntü! Suyun rengi değişti: Ekipler inceleme başlattı

EPDK'dan doğal gaz kararı! Abone olan herkesi ilgilendiriyor

EPDK'dan doğal gaz kararı! Abone olan herkesi ilgilendiriyor

Ümitcan Uygun davasında flaş! 10 yıl hapsin gerekçesi açıklandı

Ümitcan Uygun davasında flaş! 10 yıl hapsin gerekçesi açıklandı

Sakarya'da üretiliyor! 20 ülke peşine düştü

Sakarya'da üretiliyor! 20 ülke peşine düştü

İslam Memiş'ten gram altın için rekor tahmin! Altını olanlar bu habere dikkat

İslam Memiş'ten gram altın için rekor tahmin! Altını olanlar bu habere dikkat

Antalya'da korkunç olay: 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü

Antalya'da korkunç olay: 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü