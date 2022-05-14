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İsveç'ten küstah tehdit: Türkiye'nin çıkarına olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine 'olumlu bakmıyoruz' açıklamasının ardından İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı.

İsveç'ten küstah tehdit: Türkiye'nin çıkarına olur
Ekleme: 14.05.2022 - 12:53 Güncelleme: 14.05.2022 - 12:53 / Editör: Ozge Selin
İsveç'ten küstah tehdit: Türkiye'nin çıkarına olur
NATO'ya üye olmak isteyen Ukrayna, Rusya'nın saldırılarıyla kendini savaşın içinde buldu.

Ukrayna'nın ardından şimdi de Finlandiya ve İsveç, Rus tehdidine karşı NATO'ya üye olmaya çalışıyor.

NATO'dan da iki ülkenin üyeliğine yeşil ışık geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Olumlu bakmıyoruz

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada iki ülkenin de terör örgütlerinin misafirhanesi gibi olduğunu söyledi.

Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine terör örgütlerine destek verdikleri gerekçesiyle 'olumlu bakmadıklarını' açıkladı.

"NATO'nun önemli ülkeleri arkamızda, Türkiye'nin çıkarına olur"

Türkiye’nin NATO’daki diğer 30 ülke gibi konuyla ilgili veto hakkı bulunurken, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, küstah bir açıklamayla Türkiye’yi tehdit etti.

Linde, “NATO’daki bütün ülkelerin desteğini istiyoruz. NATO’nun önemli ülkeleri bizim arkamızda. Bizimle ve o ülkelerle iyi geçinmek, Türkiye’nin çıkarına olur.” dedi.

Erdoğan: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine olumlu değiliz

PKK'nın Suriye uzantısına ziyaretler

Öte yandan Ann Linde, 2020 ve 2021’de, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’yi ziyaret etmişti.


Mali yardımı 2023 yılında 376 milyon dolara çıkartmayı planlıyorlar

Mali yardımlar konusunda da hiçbir destekten geri durmayan İsveç'in, terör örgütü YPG'ye şimdiye kadar 210 milyon dolarlık destek aktardığı belirtiliyor.

Söz konusu miktarın, 2023 yılında 376 milyon dolara çıkarılması planlanıyor.
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