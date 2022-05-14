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HDP'den kirli provokasyon, milletvekili polise taşla saldırdı

Son dakika paylaşımında bulunan İçişleri Süleyman Soylu, terörist cenazesine katılmak isterken engellenen HDP'li Alican Önlü'nün polise taş attığı görüntülere tepki gösterdi. Soylu, "PKK Terör Örgütü üyesi ve 'kırsalcı'sının cenazesine katılmak isteyen HDPKK milletvekillerine elbette izin verilmedi. Ancak Polise taş atan terörist milletvekili Alican Önlü'nün kirli provakasyonu, Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir..." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 14.05.2022 - 19:29 Güncelleme: 14.05.2022 - 19:44 / Editör: Ozge Selin
HDP'den kirli provokasyon, milletvekili polise taşla saldırdı
Terör örgütü PKK'ya her fırsatta destek veren HDP yine skandal bir olayla gündeme geldi. Terörist cenazesine katılmak isteyen ve provokasyon peşinde koşturan HDP'li vekiller bununla da kalmayıp polise taşlarla saldırdı. O görüntüler büyük tepki çekti.

HDP'den kirli provokasyon, milletvekili polise taşla saldırdı

SOYLU O GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Aysel Doğan isimli teröristin cenazesine katıan HDP'li Tunceli milletvekili Alican Önlü'nün polise taş attığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

'KILIÇDAROĞLU'NUN HAMİLİĞİNDE...'

Soylu skandal görüntülere tepki gösterirken şu ifadeleri kullandı 'PKK Terör Örgütü üyesi ve 'kırsalcı'sının cenazesine katılmak isteyen HDPKK milletvekillerine elbette izin verilmedi. Ancak Polise taş atan terörist milletvekili Alican Önlü'nün kirli provakasyonu, Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir...'
HDP'den kirli provokasyon, milletvekili polise taşla saldırdı
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