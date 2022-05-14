HDP'den kirli provokasyon, milletvekili polise taşla saldırdı

Terör örgütü PKK'ya her fırsatta destek veren HDP yine skandal bir olayla gündeme geldi. Terörist cenazesine katılmak isteyen ve provokasyon peşinde koşturan HDP'li vekiller bununla da kalmayıp polise taşlarla saldırdı. O görüntüler büyük tepki çekti.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Aysel Doğan isimli teröristin cenazesine katıan HDP'li Tunceli milletvekili Alican Önlü'nün polise taş attığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.Soylu skandal görüntülere tepki gösterirken şu ifadeleri kullandı 'PKK Terör Örgütü üyesi ve 'kırsalcı'sının cenazesine katılmak isteyen HDPKK milletvekillerine elbette izin verilmedi. Ancak Polise taş atan terörist milletvekili Alican Önlü'nün kirli provakasyonu, Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir...'