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Beyaz Gazete
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Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin tavrı dünya gündeminde

Finlandiya ve İsveç'in Rusya tehdidine karşı NATO'ya üyelik için başvuru yapmak istemelerine rağmen Türkiye'nin soğuk duruşu, dünya gündemine oturdu.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin tavrı dünya gündeminde
Ekleme: 14.05.2022 - 10:32 Güncelleme: 14.05.2022 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin tavrı dünya gündeminde
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar, tüm dünyayı diken üstünde tutmaya devam ediyor. Bölge ülkeleri, Rusya'nın bu saldırganlığı karşısında NATO ile daha fazla yakınlaşmanın yollarını arıyor. İlk olarak Finlandiya hükümeti, ülkenin NATO üyeliği için başvuruda bulunacağını açıkladı.

Ardından İsveç'in de aynı gün NATO'ya üyelik hakkında girişimleri başlatacağı iddia edildi.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in üyeliğini veto edecek mi?

Tüm bu gelişmelerin ortasında ise Türkiye'nin ne yapacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere Türkiye, terör örgütü PKK ve YPG'ye en çok yardımda bulunan, teröristleri ülkelerinde barındıran Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğine soğuk bakıyor. NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin, üyelerin hepsinin onayı ile başvurusu kabul edildiği için, Türkiye'nin vetosu üyeliği engelliyor.

Erdoğan'ın açıklaması, dünya medyası ve sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Cuma namazı sonrası konuyla ilgili açıklamaları, dünya medyasında geniş yer bulurken, sosyal medyada da birçok Batılı ülkenin gündemine oturmuş durumda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in terör örgütü PKK ve YPG'ye yaptığı yardımları hatırlatarak, bu iki ülkenin üyelik başvurusuna soğuk baktıklarını açıkça belirtmişti.

"İkinci bir yanlışı yapmak istemiyoruz"

"Daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda yanlış yaptı önceki yönetimler. Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı takındığı tavrı biliyorsunuz." ifadelerini kullanan Erdoğan, "İkinci yanlışı işlemek istemiyoruz." demişti.
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