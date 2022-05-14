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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de: Dev proje Rize-Artvin Havalimanı açılıyor

Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Türkiye'nin yüz ölçümünü de değiştiren 3 milyon metrekarelik alanda deniz doldurularak tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uçağı Rize-artvin Havalimanı'na iniş yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de: Dev proje Rize-Artvin Havalimanı açılıyor
Ekleme: 14.05.2022 - 13:32 Güncelleme: 14.05.2022 - 15:02 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de: Dev proje Rize-Artvin Havalimanı açılıyor
Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Türkiye'nin yüz ölçümünü de değiştiren 3 milyon metrekarelik alanda deniz doldurularak tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uçağı Rize-artvin Havalimanı'na iniş yaptı

Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de: Dev proje Rize-Artvin Havalimanı açılıyor
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