Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de: Dev proje Rize-Artvin Havalimanı açılıyor

Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Türkiye'nin yüz ölçümünü de değiştiren 3 milyon metrekarelik alanda deniz doldurularak tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uçağı Rize-artvin Havalimanı'na iniş yaptı