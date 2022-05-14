Aliyev’den Rize’ye ve halkına övgü dolu sözler:Burası cennet gibi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada Rize'nin doğal güzelliğine dikkat çeken Aliyev, kentin cennete benzediğini söyledi. Rize'nin, Artvin'in, Karadeniz bölgesinin doğal güzelliklerinin büyük bir servet olduğunu vurgulayan Aliyev, "Ama en büyük servet bu bölgenin insanlarıdır. Mert, vatanperver, dövüşken... Aşk olsun bu insanlara." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış törenine katıldı. Aliyev, törende yaptığı konuşmada, Rize'nin doğal güzelliğine dikkati çekti. Aliyev, "İlk defa Rize'deyim. Bu diyar hakkında çok işittim, çok duydum. Uçakla gelirken, pencereden bu güzel manzarayı seyrederken, aziz kardeşime (Erdoğan) 'Bu yer, cennete benziyor' dedim." ifadelerini kullandı.



"Mert, vatanperver, dövüşken..."



Rize'nin, Artvin'in, Karadeniz bölgesinin doğal güzelliklerinin büyük bir servet olduğunu vurgulayan Aliyev, "Ama en büyük servet bu bölgenin insanlarıdır. Mert, vatanperver, dövüşken... Aşk olsun bu insanlara." dedi. İlham Aliyev, konuşmasının diğer bölümünde şunları söyledi:



"Rize, Türk dünyasına kardeşim Erdoğan'ı bahşetti"



"Ben bugün, kardeşimin öz memleketindeyim. Rize, Türk dünyasına büyük lider ve benim kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ı bahşetmiştir. Size minnettarım. Bütün Türk dünyası sizinle gurur duyuyor. Aziz dostlar, kardeşler, bacılar; sizi bu güzel hadise münasebetiyle, havalimanının açılışı münasebetiyle tebrik ediyorum. Yaşasın Rize, yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye-Azerbaycan birliği.



"Türkiye, günden güne güçleniyor"



Yeniden kardeş Türkiye toprağında olmamdan çok memnunum. Bütün Türk kardeşlerimi selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, beni bu törene davet ettiği için teşekkürlerimi bildiririm. Bu havalimanının açılışı Türkiye'de çok hoş ve uğurlu gelişmenin tezahürüdür. Kardeş Türkiye, günden güne güçleniyor, gelişiyor. Bütün bunun temelinde aziz kardeşimin büyük emeği, zahmeti vardır.



"Havalimanları, barajlar, yollar, köprüler..."



Türkiye, dünya çapında sadece söz sahibi değil, aynı zamanda ülke içinde de büyük projeler icra etmeye kadirdir. Havalimanları, barajlar, yollar, köprüler, okullar, hastaneler... Bütün bunlar Türkiye'nin gelişmesini, gücünü gösteren işaretlerdir.



"İkinci Karabağ Savaşı, bunu bir daha bütün dünyaya gösterdi"



Bütün bu işlerin merkezinde insan faktörü vardır. Bugün sizinle beraber olmak benim için büyük bir mutluluk. Bugün bu güzel törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın iştiraki, Türkiye-Azerbaycan birliğinin tezahürüdür. Biz her zaman bir yerdeyiz. Hoş günlerde, iyi günlerde, zor günlerde de... İkinci Karabağ Savaşı, bunu bir daha bütün dünyaya gösterdi.



"Azerbaycan halkı, bu kardeşliği hiç unutmayacak"



İlk saatlerden savaşın son gününe kadar benim kardeşim bizim yanımızdaydı. Kardeş Türkiye halkı, bizim yanımızdaydı. İkinci Karabağ Savaşı, bizim ortak şanlı tarihimizdir. 30 yıllık işgale son verdik. Savaşın ilk gününde Sayın Cumhurbaşkanı kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Azerbaycan yalnız değil, Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır' demesi birçokları için ciddi mesaj oldu. Savaşın son dakikasına kadar Şuşa şehrinde bayrağımız dalgalanana kadar Türkiye bizim arkamızdaydı. Azerbaycan halkı, bu kardeşliği hiç unutmayacak. Karabağ'ın imarı için de beraber, omuz omuza çalışıyoruz.



