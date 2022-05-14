ABD'de ilk kuş gribi vakası tespit edildi

Minnesota'da bir yavru tilkinin kuş gribi testi pozitif çıktı. Eyalet yetkilileri, hayvanın vahşi olduğunu ve başkent Minneapolis yakınlarındaki Anoka İlçesinde yaşadığını söyledi.Eyalet sağlık yetkilileri, tilkinin virüsü enfekte bir vahşi kuşu yemesinden veya evcil bir tavuğun leşini temizlemesinden kaptığını öne sürdüler.Wisconsin, Michigan, Iowa ve New York'taki tilkiler virüs için test edilmeye başlandı.Minnesota'da bir devlet veterineri olan Dr Joni Scheftel Çarşamba günü şunları söyledi: "Vahşi hayvanlar bazen hastalıkları insanlara bulaştırabilir."Vaka, kuş gribinin evcil kümes hayvanlarından diğer memelilere ve insanlara yayılma riskinin altını çiziyor.Tilki nörolojik semptomlarla bulundu, arka bacaklarıyla iyi yürüyemediği anlaşıldı. Daha sonra bir aile akşam olduğu için onu bir kutuya koymayı düşündü ve sabah bir rehabilitasyon merkezine götürdü ama hayvan bir gecede öldü.