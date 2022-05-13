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Yerli savaş uçağı ile SİHA'lara MİT koruması

SİHA'ların sahadaki başarısı, yabancı gizli servislerin Türkiye'deki faaliyetlerinde bu sektörü listelerinde öne almalarına neden oldu.

Ekleme: 13.05.2022 - 14:54 Güncelleme: 13.05.2022 - 14:55 / Editör: Ozge Selin
SİHA'ların sahadaki başarısı, yabancı gizli servislerin Türkiye'deki faaliyetlerinde bu sektörü listelerinde öne almalarına neden oldu. Türk savunma sanayisine ilişkin casusluk girişimlerinde artış yaşanmasının ardından devreye ise Milli İstihbarat Teşkilatı girdi. Savunmadaki Türkler programı bu hafta MİT'in İstihbarata Karşı Koyma planlarında yer alan kritik detayı gündemine aldı.
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Yerli savaş uçağı ile SİHA'lara MİT koruması
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