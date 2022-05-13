  • USD: 15,35 - 15,38
  • EURO: 16,04 - 16,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yeni ehliyetlerde Togg sürprizi: Detay dikkatleri çekti

Geçtiğimiz günlerde yeni e-Pasaport, e-Mavi Kart ve e-Sürücü Belgesi duyuruldu. Yeni ehliyet üzerindeki beklenmedik Togg sürprizi dikkatleri çekti. Yeni ehliyet üzerinde Togg silüeti yer alacak.

Ekleme: 13.05.2022 - 10:31 Güncelleme: 13.05.2022 - 10:54 / Editör: Ozge Selin
Yeni ehliyetlerde Togg sürprizi: Detay dikkatleri çekti
Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı yeni e-Pasaport, e-Mavi Kart ve e-Sürücü Belgesi'ni duyurdu. İçlerinde en çok konuşulan ise seri üretimde son aşamaya gelinen e-Pasaport oldu. Fakat bugün, yeni ehliyet üzerindeki beklenmedik Togg sürprizi dikkatleri çekti.

EHLİYET ÜZERİNDE TOGG SİLÜETİ OLACAK!

ShiftDelete'de yer alan habere göre önümüzdeki dönemde ehliyetlerin üzerine sıradan bir otomobil yerine Togg silüeti konacak. Hatta emniyet kemeri ve sürücünün olduğu bir araba olacağı belirtildi.

Bununla birlikte kimliklerde buradaki çipe yüklenebilecek. Ayrıca AB ve ISO regülasyonları ile uyumlu hale getirildi.

Konuyla ilgili ilk açıklamayı yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şunları söyledi:

Sayın Cumhurbaşkanımız da dün açıkladılar, inşallah ağustos ayında kendi e-pasaportumuzu kendimiz üretmeye başlıyoruz...

Yeni yerli e-pasaportumuz, TÜBİTAK AKİS İşletim Sistemli temassız çipe ve birçok yeni güvenlik ögesine sahip. Yeni yerli e-pasaportta sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' ifadesi kullanılmıştır. Tasarımı, özgün bir tasarımdır...

Pasaportun her sayfasında, ülkemizin bir şehrine ait tarihi, kültürel ve manevi değerlere ait görseller, şehre özel bitki görselleri gibi tasarım özellikleri yer alacak.

Yapılan açıklama içerisinde daha önce Avrupa'daki bir firma tarafından üretilen e-Pasaportların, bundan sonra yerli olarak imal edileceği söylendi. Devam eden çip krizi nedeniyle ilgili firmanın tedarik konusunda sıkıntı yaşaması sonucu yerli olması yönünde adımların atıldığı ve kısa sürede seri üretime başlanacağı belirtildi. Ayrıca pasaportların üzerindeki Turkey ibaresinin Türkiye olarak değiştirileceği söylendi.
FOX'un bir yalanı daha patladı: O çiftçiyi satın alıp yalan haber yapmışlar
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 2022'nin ilk çeyreğinde büyüme güçlü gelecek
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu hamlesi! Önce gömdü sonra 'normal bunlar' dedi!
Sanayi üretimi verisi açıklandı!
Başkan Erdoğan'ın açılışını yapacağı Rize-Artvin Havalimanı yarın hizmete giriyor!
Erken emeklilikte şartlar değişiyor!
Yargıda FETÖ temizliği! Tek tek tespit edilip üzerleri çizildi!
Kan donduran olay! Yeni doğan bebeği balkondan attı kavgalar başına üşüştü!
Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler: Rus askerleri sivilleri arkadan vurup işyerlerini yağmaladı
Kuzey Kore’de Covid-19 kaynaklı ilk can kaybı: Kim Jong Un'dan itiraf gibi sözler
Şehidimizin kanı yerde kalmadı! 21 terörist öldürüldü...
PKK'nın kritik ismi etkisi hale getirildi!
Ekonomide vergi muafiyeti kararı!
Rusya-Ukrayna savaşıyla tüm gözler buraya çevrilmişti! Boğazlar ile ilgili iki kritik karar
Kılıçdaroğlu’nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten Kaftancıoğlu değerlendirmesi: 'Bana göre doğru karar'
Konutla Türk vatandaşlığına geçme alt limiti 400 bin dolara yükseldi
İşgalci İsrail güçleri öldürdükleri gazeteci Ebu Akile'nin taziyesine baskın yaptı: Yaralılar var
Mansur Yavaş'ın zabıtaları Meclis'i bastı! 'Sadece ben konuşacağım'
Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararı sonrası Engin Altay haddini aştı! Başkan Erdoğan'ı hedef aldı
Kemal Kılıçdaroğlu yine haddini aştı! Kaftancıoğlu kararı sonrası Başkan Erdoğan'a hakaret etti.
Yalnızca iki adet üretilmişti: Klasik otomobil rekor fiyata satıldı

Yalnızca iki adet üretilmişti: Klasik otomobil rekor fiyata satıldı

Tarımda dev destek ödemesi bugün başlıyor!

Tarımda dev destek ödemesi bugün başlıyor!

Yeni ehliyetlerde Togg sürprizi: Detay dikkatleri çekti

Yeni ehliyetlerde Togg sürprizi: Detay dikkatleri çekti

Adana'da film sahnelerini aratmayan olay! Önce kurşunladılar ardından benzin dökerek yaktılar

Adana'da film sahnelerini aratmayan olay! Önce kurşunladılar ardından benzin dökerek yaktılar

Vali Yiğitbaşı tarihe geçti! 15 Temmuz'da ateş altına girdi: Kadınların sesi oldu!

Vali Yiğitbaşı tarihe geçti! 15 Temmuz'da ateş altına girdi: Kadınların sesi oldu!

Otomotiv devinden şok karar! 300 bin araç geri çağrıldı!

Otomotiv devinden şok karar! 300 bin araç geri çağrıldı!