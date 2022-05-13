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Saniyede 73 metre menzil! Jandarma'nın göz bebeği!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Makine ve Kimya Endüstrisi arasında imzalanan protokol çerçevesinde toplamda bin adetlik 40 mm Tamburalı Bombaatar Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edilecekti. 500 adetlik ilk partisi 29 Mart'ta teslim edilen bombaatarların ikinci partisi de bugün gönderildi. Bu çerçevede Jandarma'ya bin adetlik bombaatar teslimatı tamamlanmış oldu. Saniyede 73 metre menzil alan bombaatarlar Jandarma'nın sahadaki gücünü arttıracak.

Ekleme: 13.05.2022 - 14:19 Güncelleme: 13.05.2022 - 14:22 / Editör: Ozge Selin
Saniyede 73 metre menzil! Jandarma'nın göz bebeği!Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda yerli ve milli ürünler geliştirilip üretilmeye devam ediliyor. Bu çerçevede tasarlanan ve kalifikasyon testleri tamamlanan, bugüne kadar binlercesi teslim edilen "40 mm Tamburalı Bombaatar" alanında en iyiler arasında yer alıyor.

Saniyede 73 metre menzil! Jandarma'nın göz bebeği!

Kalifikasyon testleri başarıyla tamamlanan 40 mm Tamburalı Bombaatar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin talepleri doğrultusunda uzun yıllardır teslim edilmeye devam ediyor. Bugüne kadar binlercesi teslim edilen 40 mm Tamburalı Bombaatarların 500 adetlik yeni bir partisi ise Jandarma Genel Komutanlığına teslim edilmek üzere yola çıkıyor.

Saniyede 73 metre menzil! Jandarma'nın göz bebeği!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile imzalanan sözleşme çerçevesinde toplamda bin adetlik 40 mm Tamburalı Bombaatarın Jandarma Genel Komutanlığına teslim edilmesi planlanıyor.

Saniyede 73 metre menzil! Jandarma'nın göz bebeği!

40 mm Tamburalı Bombaatar özellikleri; Nişangah dahil boş ağırlığı 6 kilogram 750 gram olan 40 mm bombaatar, yarı otomatik çalışma mekanizmasına sahip.

Saniyede 73 metre menzil! Jandarma'nın göz bebeği!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin talepleri doğrultusunda uzun yıllardır üretilen 40 mm Tamburalı Bombaatar, yapılan geri dönüşler ile geliştirilmeye devam ediyor.

Saniyede 73 metre menzil! Jandarma'nın göz bebeği!

Etkili menzil alanı 375 metre olan bombaatar, 10 saniyede 6 adet bomba atabiliyor.

Saniyede 73 metre menzil! Jandarma'nın göz bebeği!

Öte yandan namlu çıkış hızı saniyede 76 metre olan bombaatar sayesinde, sahada etkin ve hızlı reaksiyon gösterilebiliyor.
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