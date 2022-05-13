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Rize-Artvin Havalimanı için nefesler tutuldu: Açılış öncesi son hazırlıklar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 3 Nisan 2017'de temeli atılan, Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nda açılış için son kontroller yapılıyor.

Ekleme: 13.05.2022 - 01:38 Güncelleme: 13.05.2022 - 01:56 / Editör: Ozge Selin
Rize-Artvin Havalimanı için nefesler tutuldu: Açılış öncesi son hazırlıklar
Rize'ye 34, Hopa'ya 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıkta, Pazar ilçesinde yapılan yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek havalimanında ışıklandırma, çevre düzenlemesi ve yol düzenlemesi için gerekli son kontroller ve çalışmalar tamamlanıyor.


Gece saatlerinde çay bardağı şeklinde inşa edilen kule ışıklandırılarak Türk bayrağı figürü yansıtıldı. 3 bin metre uzunluğundaki pist ise aydınlatıldı.


Öte yandan gün batımı ile Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanında güzel görüntüler oluştu.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havalimanında yarın son kontrolleri yapacak. Havalimanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile 14 Mayıs'ta açılması bekleniyor.



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