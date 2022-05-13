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PKK'nın kritik ismi etkisi hale getirildi!

MİT, Suriye’de önemli bir operasyona daha imza attı. Kandil’in Suriye’deki tepe ismi, SİHA’nın nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda 10 terörist de öldürüldü. Operasyonda, Türk Silahlı Kuvvetleri yerli mühimmatlar kullanılırken, Kandil de PKK'lı terörist Ekrem Üstek'in ölümüne ilişkin açıklamada bulundu.

PKK'nın kritik ismi etkisi hale getirildi!
Ekleme: 13.05.2022 - 08:59 Güncelleme: 13.05.2022 - 09:04 / Editör: Ozge Selin
PKK'nın kritik ismi etkisi hale getirildi!
Terör örgütü PKK'ya yönelik yurt içinde ve sınır ötesinde başlatılan operasyonlar devam ederken, örgüte Suriye'nin kuzeyinde ağır bir darbe daha vuruldu.

Kandil'in Suriye'nin kuzeyindeki tepe isimlerinden biri olan terörist Ekrem Üstek, SİHA tarafından yapılan nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), Üstek'in bulunduğu evi nokta atışıyla vurdu.

Operasyonda, Türk Silahlı Kuvvetleri yerli mühimmatlar kullanılırken, Kandil de PKK'lı terörist Ekrem Üstek'in ölümüne ilişkin açıklamada bulundu.

90'lı yıllarda terör faaliyetleri nedeniyle 10 yıl cezaevinde yatan Üstek'in, cezaevinden çıktıktan sonra örgüte yeniden katıldığı ve bölgede çok sayıda askerin şehit olduğu terör saldırılarında yer aldığı belirlendi.

10 TERÖRİST ETKİSİZ
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Şanlıurfa'da ise PKK/YPG terör örgütünün HAT isimli birlikte görevli M.M. isimli militanı yakalandı.

HAİN SALDIRIYA MİSLİYLE KARŞILIK: 6 PKK'LI ÖLÜ
Bölücü terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye'nin Aynelarap bölgesinden Gaziantep'in Karkamış ilçesi ile Köprübatı Hudut Karakolu'na yapılan çok namlulu roketatar ve havan saldırısı sonucunda 4 askerle bir sivil yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hain saldırının ardından ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verildiği belirtildi.

İlk belirlemelere göre 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Bu arada YPG/PKK'lı teröristler, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezine de roketli saldırı düzenledi. Maddi hasara neden olan saldırılarda yaralanan olmadığı bildirildi.
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PKK'nın kritik ismi etkisi hale getirildi!
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