  • USD: 15,35 - 15,38
  • EURO: 16,04 - 16,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Otomotiv devinden şok karar! 300 bin araç geri çağrıldı!

Dünyanın en büyük otomobil markalarından Mercedes-Benz, ABD'de 292 binden fazla aracını geri çağırma kararı aldı. Araçların frenleme mekanizmasında sıkıntı olduğu belirtilirken, 2006-2012 yılları arasında bazı modelleri kapsadığı aktarıldı.

Ekleme: 13.05.2022 - 11:20 Güncelleme: 13.05.2022 - 11:23 / Editör: Ozge Selin
Otomotiv devinden şok karar! 300 bin araç geri çağrıldı!
Alman otomobil üreticisi araçları geri çağırma kararı aldı. Mercedes ayrıca araç sahiplerinin servise gidebilmeleri için ücretsiz çekici hizmeti sunacağını da ifade etti.

ÜCRETSİZ ÇEKİCİ HİZMETİ VERİLECEK
Mercedes ayrıca araç sahiplerinin servise gidebilmeleri için ücretsiz çekici hizmeti sunacağını da ifade etti.

HANGİ MODELLERİ KAPSIYOR?
Mercedes-Benz, ABD'deki 292.000'den fazla aracın sahibine, frenlerin arızalanmasına neden olabilecek bir sorun nedeniyle sürüşü bırakma uyarısında bulundu. AP'nin haberine göre; geri çağırma, 2006'dan 2012 model yıllarına kadar belirli ML, GL ve RClass araçlarını kapsıyor.

Otomotiv devinden şok karar! 300 bin araç geri çağrıldı!

'SERT FRENDE ARAÇLAR DURMAYABİLİR'
Mercedes yaptığı açıklamada, nadir durumlarda sert frenlemenin hidroforda mekanik hasara yol açabileceğini ve araçların fren pedalıyla durdurulmasının mümkün olamayabileceğini
açıkladı. 

GEREKİRSE ÖDÜNÇ ARAÇ VERİLECEK
Şirketten yapılan açıklamada, onarımların hemen yapılamaması durumunda bayilerin araç  sahiplerine ödünç araba bulma konusunda yardımcı olacağı belirtildi.
FOX'un bir yalanı daha patladı: O çiftçiyi satın alıp yalan haber yapmışlar
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 2022'nin ilk çeyreğinde büyüme güçlü gelecek
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu hamlesi! Önce gömdü sonra 'normal bunlar' dedi!
Sanayi üretimi verisi açıklandı!
Başkan Erdoğan'ın açılışını yapacağı Rize-Artvin Havalimanı yarın hizmete giriyor!
Erken emeklilikte şartlar değişiyor!
Yargıda FETÖ temizliği! Tek tek tespit edilip üzerleri çizildi!
Kan donduran olay! Yeni doğan bebeği balkondan attı kavgalar başına üşüştü!
Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler: Rus askerleri sivilleri arkadan vurup işyerlerini yağmaladı
Kuzey Kore’de Covid-19 kaynaklı ilk can kaybı: Kim Jong Un'dan itiraf gibi sözler
Şehidimizin kanı yerde kalmadı! 21 terörist öldürüldü...
PKK'nın kritik ismi etkisi hale getirildi!
Ekonomide vergi muafiyeti kararı!
Rusya-Ukrayna savaşıyla tüm gözler buraya çevrilmişti! Boğazlar ile ilgili iki kritik karar
Kılıçdaroğlu’nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten Kaftancıoğlu değerlendirmesi: 'Bana göre doğru karar'
Konutla Türk vatandaşlığına geçme alt limiti 400 bin dolara yükseldi
İşgalci İsrail güçleri öldürdükleri gazeteci Ebu Akile'nin taziyesine baskın yaptı: Yaralılar var
Mansur Yavaş'ın zabıtaları Meclis'i bastı! 'Sadece ben konuşacağım'
Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararı sonrası Engin Altay haddini aştı! Başkan Erdoğan'ı hedef aldı
Kemal Kılıçdaroğlu yine haddini aştı! Kaftancıoğlu kararı sonrası Başkan Erdoğan'a hakaret etti.
Yalnızca iki adet üretilmişti: Klasik otomobil rekor fiyata satıldı

Yalnızca iki adet üretilmişti: Klasik otomobil rekor fiyata satıldı

Tarımda dev destek ödemesi bugün başlıyor!

Tarımda dev destek ödemesi bugün başlıyor!

Yeni ehliyetlerde Togg sürprizi: Detay dikkatleri çekti

Yeni ehliyetlerde Togg sürprizi: Detay dikkatleri çekti

Adana'da film sahnelerini aratmayan olay! Önce kurşunladılar ardından benzin dökerek yaktılar

Adana'da film sahnelerini aratmayan olay! Önce kurşunladılar ardından benzin dökerek yaktılar

Vali Yiğitbaşı tarihe geçti! 15 Temmuz'da ateş altına girdi: Kadınların sesi oldu!

Vali Yiğitbaşı tarihe geçti! 15 Temmuz'da ateş altına girdi: Kadınların sesi oldu!

Otomotiv devinden şok karar! 300 bin araç geri çağrıldı!

Otomotiv devinden şok karar! 300 bin araç geri çağrıldı!