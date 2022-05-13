Otomotiv devinden şok karar! 300 bin araç geri çağrıldı!

Alman otomobil üreticisi araçları geri çağırma kararı aldı. Mercedes ayrıca araç sahiplerinin servise gidebilmeleri için ücretsiz çekici hizmeti sunacağını da ifade etti.ÜCRETSİZ ÇEKİCİ HİZMETİ VERİLECEKMercedes ayrıca araç sahiplerinin servise gidebilmeleri için ücretsiz çekici hizmeti sunacağını da ifade etti.HANGİ MODELLERİ KAPSIYOR?Mercedes-Benz, ABD'deki 292.000'den fazla aracın sahibine, frenlerin arızalanmasına neden olabilecek bir sorun nedeniyle sürüşü bırakma uyarısında bulundu. AP'nin haberine göre; geri çağırma, 2006'dan 2012 model yıllarına kadar belirli ML, GL ve RClass araçlarını kapsıyor.'SERT FRENDE ARAÇLAR DURMAYABİLİR'Mercedes yaptığı açıklamada, nadir durumlarda sert frenlemenin hidroforda mekanik hasara yol açabileceğini ve araçların fren pedalıyla durdurulmasının mümkün olamayabileceğiniaçıkladı.GEREKİRSE ÖDÜNÇ ARAÇ VERİLECEKŞirketten yapılan açıklamada, onarımların hemen yapılamaması durumunda bayilerin araç sahiplerine ödünç araba bulma konusunda yardımcı olacağı belirtildi.