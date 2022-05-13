Mohamed Salah bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 34 Premier Lig maçında rakip fileleri 22 kez sarsarken 13 de asist yaptı.Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'ye meydan okudu! Dünyanın en iyisi...29 yaşındaki Mısırlı yıldız, Premier Lig'de her iki istatistikte de çift haneleri görerek önemli bir başarıya imza atmıştı.RONALDO, SALAH'A YETİŞEMEDİ!Cristiano Ronaldo, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 39 maçta 24 gol atarken Premier Lig'de 18 gol attı ve Salah'ın arkasında kaldı.MESSI İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI SEZONU!Lionel Messi ise PSG formasıyla hayal kırıklığı yaşatırken toplamda 32 maçta 9 gol attı ve 13 asist kaydetti.MBAPPE DE HEM GOL HEM ASİST KRALI!Messi'nin takım arkadaşı Kylian Mbappe ise bu sezon toplamda çıktığı 44 maçta 35 gol attı ve 24 asist yaptı.23 yaşındaki yıldız, Fransa Ligue 1'de 24 gol ve 17 asistle iki kulvarda da zirvede bulunuyor.BENZEMA'DAN KARİYER SEZONU!Harika bir seon geçiren Karim Benzema, 44 maçta 44 gol atarken 15 de asist yaptı ve hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı zirvesinde.Bayern Münih'in Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski ise bu sezon 45 maçta 49 gol kaydetti ve Bundesliga'da gol kralı oldu.Borussia Dortmund'dan Manchester City'nin yolunu tutacak olan Erling Haaland ise bu sezon sakatlıklara rağmen 29 maçta 28 gol atıp 8 de asist yaptı.'DÜNYANIN EN İYİSİYİM'Liverpool'un sezonun son bölümünde hem Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk iddiasını korumasında büyük rol oynayan Mohamed Salah, kendi pozisyonunda dünyanın en iyisi olduğunu söyledi.beIN Sports'a konuşan dünyaca ünlü Mısırlı oyuncunun kendi seviyesine çıkabilecek çok az sayıda oyuncu olduğunu öne sürdü.'Beni sadece kendi takım arkadaşlarımla değil dünyadaki herhangi bir oyuncuyla kıyaslarsanız da en iyinin ben olduğumu göreceksiniz.Mohamed Salah, Cristiano ve Lionel Messi'ye meydan okudu!'Her zaman işime odaklandım ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. İstatistiklerim de söylediklerimin kanıtı gibi görünüyor.' Umarım intikamımızı alabiliriz.'