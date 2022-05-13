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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Paris Başkonsolosluğu saldırısı ile ilgili açıklama!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paris Başkonsolosluğu'na yapılan saldırı ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Misyonları koruma sorumluluğu ev sahibi ülkededir" diye konuştu. Çavuşoğlu, "Fransa'nın somut adımlarını görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 13.05.2022 - 12:06 Güncelleme: 13.05.2022 - 12:07 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma
Ofisi'sinde görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Apala'yı kapıda karşıladı. Ardından Bakan Çavuşoğlu ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Apala, ikili görüşme için Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'ne geçti.

PARİS BAŞKONSOLOSLUĞU SALDIRI

Sonrasında düzenlenen basın toplantısında Paris Başkonsolosluğu'na yapılan saldırı ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Misyonları koruma sorumluluğu ev sahibi ülkededir" derken,
"Fransa'nın somut adımlarını görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

Paris Başkonsolosluğuna kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından 12 Mayıs gecesi yerel saatle 02.30 civarında havai fişek tipi patlayıcı maddelerle saldırıldı.
Saldırıda başkonsolosluk binasının penceresi ve dış cephe duvarında hasar meydana geldi. Fransız makamları saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

PKK İLTİSAKLI OLUŞUMLAR SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Kaynaklar, saldırıyı PKK iltisaklı oluşumların üstlendiği bilgisinin edinildiğini aktardı. Hauts-de-Seine Valiliğinin Twitter hesabında, Vali Laurent Hottiaux'nun, Türkiye'nin BoulogneBillancourt kentindeki Paris Başkonsolosluğuna düzenlenen saldırıyı kınadığı paylaşımında bulunuldu.

Paylaşımda, Türkiye Başkonsolosu ve konsolosluk personeline dayanışma mesajının iletildiği kaydedildi.
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