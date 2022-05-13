Metro saldırganından pes dedirten savunma! Suçu ifadesini alan savcıya attı!

Kadıköy Tavşantepe metrosunda 24 Kasım 2021 tarihinde Emrah Yılmaz elinde bıçakla dehşet saçmış, metroda tartıştığı kadınlara yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler sarfedip bıçak savurmuştu. Olay sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında saldırgan adam hakkında 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 ay kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.DAHA ÖNCE DE CEZAEVİNDEN KAÇMIŞİstanbul Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emrah Yılmaz SEGBİS sistemiyle katılırken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme, sanığın cezai ehliyetine ilişkin muayane işlemlerinin tamamlandığını ancak Adli Tıp raporunun henüz dosyaya dönmediği belirtti. Ayrıca sanığın önceden 'Hükümlüyken kaçma' suçundan ceza aldığını açıkladı.BU SEFER SUÇU İFADESİNİ ALAN SAVCIYA ATTITutuklu sanık Emrah Yılmaz, savunmasında 'Benim ifademi alan bayan savcı cinsiyet ayrımcılığı yapmıştır. Ben adliyeye ilk getirildiğim gün bana çok kötü davranıldı. Orada benim yaşadıklarım değil hep aleyhime olan deliller toplandı, olaya tek taraflı bakıldı. Ortada bir suç varsa mutlaka cezası olacaktır ama kaç aydır burada benim akli dengem ölçülmeye çalışılıyor, metrodaki görüntüler çözümlenmiyor' ifadelerini kullandı.SANIK AVUKATINDAN ANTİSOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU İDDİASISanık avukatı beyanında müvekkilinin yaşanan olaydan ötürü pişman olduğunu söyleyerek 'Olayın sadece dosyada adı geçen 4 kişi arasında olduğunu düşünmüyorum. Çünkü olayın yaşandığı yer oldukça kalabalık. Antisosyal kişilik bozukluğu olmasından dolayı kullandığı ilaçlar raporlarla sabittir ve daha önceden uyuşturucu kullandığı için bunun eksikliğini yaşamaktadır. şeklinde konuştu. Ben müvekkil için tahliye değil ancak ev hapsi ya da bir hastaneye yatırılmasını talep ederim' dedi.'CEZAEVİNDEN BİLE KAÇAN BİRİNİN SUÇ İŞLEME KASTI YOĞUNDUR'Müşteki avukatı ise beyanında sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğunu, müştekilerin sanığa karşı herhangi bir hakaret ya da saldırı eylemlerinin olmadığı belirterek 'Deliller tam toplanmamıştır ve sanığın yoğun olarak suç işleme kastı vardır. Ayrıca sanık önceden cezaevinden kaçmaya çalıştığı için ceza almıştır. Bu nedenlerden dolayı tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istiyoruz' şeklinde konuştu.TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEKMahkeme duruşma sonu tutuklu sanık Emrah Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.