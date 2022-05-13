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Maaş ve ek ödemelere zam geliyor! 'Çok yakında' diyerek müjdeyi duyurdu

Maaş ve ek ödemeler ile ilgili flaş gelişme. Müjdeli haberi verdi. Meclis gündemine alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının maaş ödeme sistemleri ve özlük haklarında iyileştirmeler sağlayacak düzenlemelerin, çok yakında Meclis gündemine alınacağını duyurdu. Sağlık Bakanı Koca'nın paylaştığı 3 başlık şu şekilde: Sabit ek ödemeler, maaşla tek bordroda merkezi bütçeden ödenecek; herhangi kayba yol açmaksızın emekliliğe yansıtılacak. Döner sermayeden ek ödeme vermeyen hastane kalmayacak. Özverili çalışan hekimlerin, sağlık personelinin ek ödemelerinde artış yapılacak. 3600 Ek Gösterge düzenlemesiyle birlikte emeklilikte yeniden düzenleme yapılacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Maaş ve ek ödemelere zam geliyor! 'Çok yakında' diyerek müjdeyi duyurdu
Ekleme: 13.05.2022 - 02:10 Güncelleme: 13.05.2022 - 02:17 / Editör: Ozge Selin
Maaş ve ek ödemelere zam geliyor! 'Çok yakında' diyerek müjdeyi duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanları ile yeni düzenlemelerin çok yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine alınacağını bildirdi.

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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemleri ve özlük haklarında iyileştirmeler sağlayacak düzenlemeler, çok yakında Meclis gündemine alınacak.' dedi.

Bakan Koca, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin kanunu değerlendirerek, bugünkü yasal gelişmelerin hemen ardından yapılacak olan yeni düzenlemeleri paylaştı:

Sağlık Bakanı Koca'nın paylaştığı 3 başlık şu şekilde:

1- Sabit ek ödemeler, maaşla tek bordroda merkezi bütçeden ödenecek; herhangi kayba yol açmaksızın emekliliğe yansıtılacak.

2- Döner sermayeden ek ödeme vermeyen hastane kalmayacak. Özverili çalışan hekimlerin, sağlık personelinin ek ödemelerinde artış yapılacak.

3- 3600 Ek Gösterge düzenlemesiyle birlikte emeklilikte yeniden düzenleme yapılacak.

Bakan Koca, paylaşımının devamında, 'Cumhurbaşkanımızın 14 Mart Müjdeleri ile başlayan süreç, Milli İradeyi temsil eden Meclis'te kısa zamanda karşılığını bulacak.' ifadelerini kullandı.
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