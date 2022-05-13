Kızını şeytan çıkarma ayini sırasında öldürdü, utanmadan gülüp 'olan oldu' dedi!

3 yaşındaki bir kız çocuğu ile ilgili ortaya atılan iddia kelimenin tam anlamıyla kan dondurdu. Küçük kızın, büyükbabasının California'daki kilisesinde 12 saat süren bir şeytan çıkarma ayini sırasında ailesi tarafından işkence gördüğü ve öldürüldüğü iddia edildi.GÖZLERİNDE, YÜZÜNDE, BOYNUNDA YARALARÇarşamba günü elde edilen mahkeme belgelerine göre, küçük Arely Hernandez geçen Eylül ayında California'nın San Jose kentinde bulunan bir küçük bir kilisenin bodrum katındaki evde ölü bulundu. Belgelere göre küçük kız bulunduğunda "gözlerinde, yüzünde, boynunda ve göğsünde birden fazla yara" mevcuttu.SABAHLARI ÇIĞLIK ATARAK UYANIYOR DİYE...Bölge savcı yardımcısı Rebekah Wise mahkeme belgelerinde "çocuğun bir iblis tarafından ele geçirildiğine ve kilisede onun için dua ettiğine inanan" annesi, amcası ve büyükbabasıyla birlikte orada olduğunu yazdığını söyledi.Arely'nin El Salvador doğumlu 25 yaşındaki annesi Claudia Elisa Hernandez, polislere 3 yaşındaki çocuğunun "kötü bir ruh tarafından ele geçirildiğinden" emin olduğunu söyledi. Daily Beast tarafından yayınlanan polis belgelerine göre, bunun sebebi yalnızca küçük kızın çığlık atarak uyanmasıydı.DEHŞET 12 SAAT SÜRDÜPolis raporuna göre, anne ve erkek kardeşi daha sonra çocuğu kiliseye götürdüler ve burada kilisenin lideri olarak tanımlanan ve sertifikalı bir papaz olduğu iddia edilen babaları, tarafından karşılandılar.Belgeye göre, sabah 06.30'da geldiler ve 12 saat boyunca küçük çocuğa şiddet uyguladılar. Kızın bedenini ele geçirdiklerine inandıkları ruhu dışarı atmasına yardımcı olacağına inandıkları için onu kusturmaya çalıştılar ve parmaklarını ağzına soktular. Güvenlik yetkilileri polis raporuna, "Bir kişi kurbanı boynundan, biri karnından, sonuncusu da bacaklarından tutuyordu" diye yazdı.MOR BİR SIVI KUSTUHatta küçük Arely "birkaç kez uykuya daldıktan sonra" bile devam ettiler. Otopsi sonucu boğulma ve boğulma nedeniyle asfiksiden öldüğü belirlendi. Otopsi raporunda, "Sonunda kurban mor bir sıvı kustu" denildi.Anne, kurbanın akşam 18.00 ile 18.30 arasında yarım saatlik bir zaman dilimi içerisinde öldüğüne inanıyor. Polis raporuna göre bu, kiliseye geldiklerinden 12 saat sonrasına işaret ediyor.AMBULANSI İKİ SAAT BOYUNCA ARAMADILARPolis raporuna göre, aile, onun öldüğünü düşündükten yaklaşık iki saat sonra, saat 20.12'ye kadar ambulansı aramadı ve yardım etmek için hiçbir hayat kurtarıcı önlem alınmadı. Bölge savcı yardımcısı Rebekah Wise anneyle ilgili şu satırları yazdı:Kurbanın bilincini kaybettiği noktaya kadar defalarca boğazını sıktı, ellerini boğazına soktu ve bu davranış biçimini neredeyse tam bir gün boyunca sürdürdü.Kızını şeytan çıkarma ayini sırasında öldürdü, utanmadan gülüp olan oldu dediKorkunç dava, cani anne Hernandez'e Şubat ayında suçlamalar yöneltildiği zaman gün yüzüne çıkmadı. Ancak bu hafta mahkeme belgelerinin ortaya çıkmasıyla kamuoyuna açıklandı.25 YIL CEZA ALABİLİRHernandez, büyük bedensel yaralanmaya yol açması muhtemel bir çocuğa ağır ağır saldırıda bulunmakla suçlanıyor. Kefaletsiz bir şekilde tutuklu bulunan kadın, mahkum edilmesi halinde 25 yıl ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Yerel haberlere göre amca ve büyükbaba hakkında ise herhangi bir suçlama bulunmuyor.UTANMADAN GÜLDÜSuçlanmadan sadece altı gün önce Hernandez, ölen kızı hakkında yaklaşık 45 dakikalık bir YouTube videosu yayınladı. Ve soğukkanlı bir şekilde anneliğini eleştirenlere gülümseyenlerek yanıt verdi."Burada oturup olumsuz bir tavır takınabilirim ancak olanları değiştiremem. Olan oldu. Neyse ne. O artık burada benimle değil" dedi ve tüyler ürperten bir şekilde gülümseyrek bu sözleri tekrarladı.KİLİSEYE POLİS BASKINIHernandez, ayrıca "Öldüğünde benimleydi" dedi, kızının adının ve doğum tarihinin yazılı olduğu bir dövmeyi göstererek "Öyle işte" dedi. Kadın, “Kızım öldükten sonra birçok insan bana sırt çevirdi” dedi. “Bunun için fazla endişelenmiyorum çünkü Tanrı gerçeği biliyor ve gerçek her zaman ortaya çıkıyor” dedi.Yerel haberler ayrıca, polisin geçen ay aynı evde bulunan kiliseye baskın yaptığını ve kaçırılan bir bebeği aradığını kaydetti. Haberde, Yesenia Guadalupe Ramirez adlı bebeği kaçırmakla suçlanan bir kadının kilisenin üyelerinden biri olduğu bildirildi.