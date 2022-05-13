  • USD: 15,44 - 15,47
  • EURO: 16,05 - 16,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Katledilen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile’nin cenazesinde skandal!

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria kenti Cenin'de haber yaparken İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu vurularak öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenaze töreninde terör estirdi. Yaşanan arbedede Akile'nin tabutu yere düştü.

Katledilen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile’nin cenazesinde skandal!
Ekleme: 13.05.2022 - 15:37 Güncelleme: 13.05.2022 - 15:39 / Editör: Ozge Selin
Katledilen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile’nin cenazesinde skandal!
İşgalci İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskında İsrail askerlerince öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin naaşının omuzlarda taşınmasına izin vermeyerek cenazeye katılanlara cop, kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

POLİS YOLLARI KAPATTI
Yüzlerce gazeteci ve aktivist Ebu Akile'nin naaşının bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Saint Joseph Fransız Hastanesinde sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. İsrail polisi, çevredeki yolları kapatarak Filistinlilerin bu alana ulaşmasını engelledi.

CENAZENİN OMUZLARDA TAŞINMASINA İZİN VERİLMEDİ
Ebu Akile'nin naaşının morgdan çıkarılmasına yakın İsrail polisi hastane kapısına geldi. İsrail polisi, cenazenin yürüyerek taşınmasına izin vermedi. Cenazeye katılanlar, Ebu Akile'nin tabutunu hastane kapısına taşırken İsrail polisi ve cenazeye katılanlarla arbede yaşandı.

TABUTU YERE DÜŞTÜ
Öldürülen Filistinli kadın gazeteci Şirin Ebu Akile'nin tabutu omuzlarda ve onlarca Filistin bayrağıyla ilerlerken aralarında atlıların da bulunduğu İsrail polisi cenazeye katılanlara cop, ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti. O sırada Akile'nin naaşının bulunduğu tabut yere düştü.
'İBB Sultan' kim? Mahkemeden dikkat çeken İBB kararı! O kayıtlar tek tek incelenecek
Nureddin Nebati: Alım gücünü eskisinin üzerine çıkaracağız!
Yunan basını: Erdoğan'ın rakipleri için işler iyi gitmiyor
Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'nun provokasyonuna tepki: Kaos planı boşa çıktı
İBB'den yeni skandal! İSKİ'ye ait su borusu patladı!
Katledilen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile’nin cenazesinde skandal!
Yerli savaş uçağı ile SİHA'lara MİT koruması
Başkan Erdoğan’dan ABD'nin YPG'ye yönelik yaptırım muafiyetine tepki: Adımlarınızı doğru atın
Birleşik Arap Emirlikleri Cumhurbaşkanı öldü
5'inci Huzur Operasyonu gerçekleştirildi! 3 bin 12 düzensiz göçmen yakalandı!
Eda Nur Kaplan’a cinsel saldırı davasında karar açıklandı: Sanıklar beraat etti
ABD'den YPG kontrolündeki bölgelerde üslerine asker yığıyor!
Devlete 'seri katil' diyen Kaftancıoğlu'na Batılı dostlarından destek!
Metro saldırganından dedirten savunma! Suçu ifadesini alan savcıya attı!
Ankara Üniversitesi'nde İslam'a hakaret!
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Çamur at izi kalsın' siyaseti yapanlara tepki
DEVA casusu Metin Gürcan yakalandı!
Kandil'den gelip vaaz verdiler! İBB'de işe alınan PKK'lılar yargılanıyor!
AK Parti'li Akbaşoğlu duyurdu: Üniversite öğrencileri için af çalışması başlattık
Rize-Artvin Havalimanı'nda Mimar Sinan tekniği! Dalgıçlar devreye girdi!
TÜİK kritik verileri açıkladı! İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?

TÜİK kritik verileri açıkladı! İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?

Tarımda dev destek ödemesi bugün başlıyor!

Tarımda dev destek ödemesi bugün başlıyor!

Yeni ehliyetlerde Togg sürprizi: Detay dikkatleri çekti

Yeni ehliyetlerde Togg sürprizi: Detay dikkatleri çekti

Adana'da film sahnelerini aratmayan olay! Önce kurşunladılar ardından benzin dökerek yaktılar

Adana'da film sahnelerini aratmayan olay! Önce kurşunladılar ardından benzin dökerek yaktılar

Vali Yiğitbaşı tarihe geçti! 15 Temmuz'da ateş altına girdi: Kadınların sesi oldu!

Vali Yiğitbaşı tarihe geçti! 15 Temmuz'da ateş altına girdi: Kadınların sesi oldu!

Otomotiv devinden şok karar! 300 bin araç geri çağrıldı!

Otomotiv devinden şok karar! 300 bin araç geri çağrıldı!