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Kan donduran üvey anne vahşeti: Öldüresiye dövdü!

ABD'de kan donduran bir çocuk cinayeti yaşandı. Amerika'da bir yemek programında adını duyuran 30 yaşındaki Ariel Robinson ve eşi üç yaşındaki çocuklarını öldürmekten suçlu bulunurken cinayetin detayları ortaya çıktı.

Ekleme: 13.05.2022 - 16:36 Güncelleme: 13.05.2022 - 16:43 / Editör: Ozge Selin
Kan donduran üvey anne vahşeti: Öldüresiye dövdü!ABD'de Ariel Robinson ve eşi üç yaşındaki üvey kızları Victoria Rose Smith'i vahşice katletti. Bir yemek programında adından söz ettiren 30 yaşındaki Ariel Robinson ve 35 yaşındaki eşi çocuk istismarı ve cinayet nedeniyle tutuklanırken küçük Victoria'nın yaşadıkları kan dondurdu.

Geçtiğimiz yııl yaşanan kan donduran olayın davasında detaylar ortaya çıktı. Robinson'un ilk ifadesinde küçük Victoria'yı yerde hareketsiz yatarken bulduğunu ve aşırı sıvı aldığı gerekçesi ile boğulmuş olabileceğini iddia ettiği öğrenildi.

Küçük çocuğun vücudundaki diğer çürükler sorulduğunda ise Robinson'un küçük Victoria'nın öfke sorunları olan ağabeyini suçladığı ifade edildi.

Kan donduran üvey anne vahşeti: Öldüresiye dövdü!

DAMARLARI PATLAMIŞ!

Dehşete ilişkin savcılıktan yapılan açıklamada ise küçük kızın gerçekten ölümcül bir şekilde dövüldüğü ileri sürüldü.

Adli Tıp Uzmanı Dr. Michael Ward küçük kızın şiddetli bir şekilde darp edildiği bu nedenle damarlarının patladığı ve iç kanamadan ölmüş olabileceğini ifade etti.

Ward açıklamalarında 'kan kaybının yoğun olması halinde kalbin yeterli kan pompalayacak hacmi kalmayacağını da dile getirdi.

Tanık ifadelerinde ise Robinson'un kilise banyosunda küçük Victoria'nın elbiselerini yıkarken gördüklerini 'Çocuğun hasta olup olmadığını' sorduklarında ise küçük Victoria'nın çok yediği ve sonrasında kustuğunu' dile getirdiğini, söyledi.

'KUSAN KIZLAR ÜŞÜMEYİ HAK EDER'

Robinson'un küçük kıza 'Kusan kızlar üşümeyi hak eder' dediğini duyduklarını iddia ettiler. Victoria'yı daha önce kemerke ve ya tahta kürekle döveceği konusunda tehdit ettiği öğrenilen Robinson'un eşi ise bu durumun ilk kez yaşanmadığını dile getirdi.
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