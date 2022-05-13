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İSTANBUL’UN EN İKONİK MANZARASINA SAHİP YUCA KAPILARINI ARALADI!

Restoran sektörüne yeni bir soluk getiren Yuca modern menüsü, muhteşem İstanbul manzarası ve imza tabaklarıyla konuklarına unutulmaz anlar yaşatıyor.

Ekleme: 13.05.2022 - 13:44 Güncelleme: 13.05.2022 - 13:45 / Editör: Ozge Selin
İSTANBUL’UN EN İKONİK MANZARASINA SAHİP YUCA KAPILARINI ARALADI!
Restoran sektörüne yeni bir soluk getiren Yuca lezzetli menüsüyle müşterilerini ağırlamaya başladı. The Halich Otel’in roof katında konumlanan Yuca, haftanın yedi günü hizmet veriyor
Birbirinden özel lezzetleri modern dokunuşlarla harmanlayan, imza menüsü ve damak çatlatan lezzetleriyle dikkat çeken Yuca’da Anadolu’dan ve dünyadan özenle secilen yemekleri, gün boyu devam eden organik serpme kahvaltısı, pazar günlerini eşsiz kılan brunchları ve tadı damakta bırakan kokteylleri ile misafirlerine keyifli saatler vadediyor.

Klasik lezzetlere modern dokunuş!

Yuca, klasik lezzetlere özel dokunuşlar yaparak da ziyaretçilerine her açıdan leziz bir şölen sunuyor. Mekanın başarılı şefi Ayhan Akkaya en özel lezzetlerini kendine has yorumuyla buluşturuyor. Vejeteryanların gözdesi Pancar Carpaccio, manda yoğurdu ile sunulan icli köfte, doğu asyadan soframıza gelen karides gyoza gibi kalitesi ve lezzetiyle damaklarda şölen yaşatan güçlü başlangıç menüsü ile de gönülleri fethediyor.

İSTANBUL’UN EN İKONİK MANZARASINA SAHİP YUCA KAPILARINI ARALADI!

Ana yemek ve mezeleri en keyifli şekilde misafirleri ile buluşturan Yuca etkileyici iç mekan konsepti, keyifli müzik kültürü, zengin alkol menüsü ve özenle hazırlanmış yemekleri ile şehrin gözdesi Haliç’te konumlanıyor.

Sektörün en tecrübeli isimlerinden Altuğ Yüce ve ekibi ile birlkte kahvaltıdan atıştırmaya, öğle yemeğinden akşam yemeğine hizmet veren Yuca haftanın yedi günü sabah 08.00’dan itibaren misafirlerini bekliyor.

Altuğ Yüce yeni sezon hakkındaki görüşlerini “Bu sezon, geride bıraktığımız zorlu günlerin ardından sektör için heyecan ve umut vadediyor. Müdavimlerin yeni sezon için sektörden beklentisinin oldukça büyük olduğunun farkındayız. Yuca ailesi olarak bu beklentiyi karşılamak adına çok çalıştık. Kaliteli hizmet anlayışıyla çıktığımız bu yolda, misafirlerimize keyifli vakit geçirmeleri amacıyla yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretmeye ve bu fikirleri hayata geçirmeye hız kesmeden devam edeceğiz.” cümleleri ile dile getiriyor.
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