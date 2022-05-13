İsrail çark etti! Al-Jazeera muhabiri Şirin Ebru Akile'nin öldürülmesiyle ilgili flaş açıklama

Batı Şeria'da görevini yaptığı sırada başından vurulan Al-Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ölümünden kimin sorumlu olduğu bilinmiyor. İsrail ve Filistin tarafları ise yaşanan olayda birbirlerini suçluyor. Uluslararası alanda olayın aydınlatılması için soruşturma başlatılmışken Daily Mail'den ilginç bir iddia geldi. Gazete, İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde İsrail Savunam Bakanı Benny Gantz'ın kurşunun kendi taraflarındaki bir askerden çıkmasının muhtemel olduğunu kabul ettiğini söyledi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail askerlerinin dün işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.Bunun üzerine İsrail ve Filistin tarafları yaşana korkunç olayla ilgili okları birbirine çevirdiler. Saldırı sonrası İsrail Başbakanı Naftali Bennet, Akile'nin Filistinliler tarafından vurulmuş olabileceğini söyledi.Uluslararası alanda soruşturma talebi çağrıları varken, İsrail tarafından bir açıklama geldi. Daily Mail'in iddiasına göre İsrailli kaynaklar İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın ateşin kendi taraflarından gelmiş olabileceğini söylediğini iddia etti.Bu iddia Filisitinli bir kişinin bir koridoru ateşe verdiği ve ateş açıldığı iddia edilen video görüntülerinin ardından geldi. Söz konusu video İşgal Altındaki Topraklarda İsrail İnsan Hakları Bilgi Merkezi de dahil olmak üzere çevrimiçi dedektifler tarafından hızla yalanlanmıştı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Müffettişler, balistik testler için baskına katılan askerlerin tüfeklerine el koydu.İsminin açıklanmasını istemeyen bir İsrail Savunma Kuvvetleri ise Washington Post'ta konuştu. Konuşmasında, "Şu anda muhabirin yerini tespit etmeye çalışıyoruz. Çünkü o sırada orada tüfekle nişan alma sistemi çok gelişmiş askerler vardı." sözlerine yer verdi.AFP ise İsrail Savunma Bakanı Benny Gartz'ın Başbakan Bennet'in aksine Akile'yi vuranların kendi taraflarında da olabileceğini söylediğini iddia etti.Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.İsrail ile ilişkilerden sorumlu Filistin Sivil İşler Bakanı Hüseyin eş-Şeyh, ülkesinin Aljazeera'nın deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili İsrail'den gelen ortak soruşturma talebini reddettiğini duyurmuştu.