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İş için gelen kadınlara fuhuş tuzağı!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yurt dışından iş vaadiyle kandırıp getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen 13 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin teknik takibe takılmamak için arayanlara, 'Son model araçlarımız geldi', 'Kızımız evinizi temizlik için hazır' diyerek, şifreli bilgi verdiği belirtildi.

Ekleme: 13.05.2022 - 13:50 Güncelleme: 13.05.2022 - 13:54 / Editör: Ozge Selin
İş için gelen kadınlara fuhuş tuzağı!Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Fethiye ilçesinde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle 4 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı.

İş için gelen kadınlara fuhuş tuzağı!

'ÇOK PARA KAZANACAKSINIZ' DİYEREK FUHUŞA ZORLADILAR
Polis, şebekenin yurt dışından yüksek maaşla iş vaadiyle kandırıp, iletişime geçtikleri kadınları ilçeye getirdiklerini belirledi. Şebeke yöneticilerinin ev, apart ve otellere yerleştirdikleri kadınları, 'Çok para kazanacaksınız' diyerek ikna etmeye çalışıp fuhşa zorladıkları belirlendi.

İş için gelen kadınlara fuhuş tuzağı!

ÇIPLAK FOTOĞRAFLI ŞANTAJ
Bu sırada kadınların çıplak fotoğrafları çekilirken, ayrılmak istemeleri halinde fotoğrafları ailelerine göndermekle tehdit edildikleri öğrenildi. Şebeke üyelerinin WhatsApp üzerinden oluşturduğu grupla fuhuş yapacak kadınların müşterilere ulaşmalarının ve tekrar geri dönmelerinin sağlandığı belirlendi.

İş için gelen kadınlara fuhuş tuzağı!

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, 22 KADIN KURTARILDI
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, delillerin toplanmasının ardından geçen 11 Mayıs'ta saat 06.00 sıralarında operasyon için harekete geçti. 10 farklı adrese 15 ekip ve 65 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Kurtarılan 22 kadın ise ülkelerine gönderilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İş için gelen kadınlara fuhuş tuzağı!

'SON MODEL ARAÇLARIMIZ GELDİ', 'KIZIMIZ EVİNİZİ TEMİZLİK İÇİN HAZIR'
Teknik takibe takılmamak için arayanlara 'Son model araçlarımız geldi', 'Kızımız evinizi temizlik için hazır' diyerek, şifreli konuştuğu belirlenen şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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